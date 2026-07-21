«Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή. Τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ είναι για να πάει μπροστά τη χώρα», είπε ο Παύλος Γερουλάνος.

Ως κωμικό χαρακτήρισε ο Παύλος Γερουλάνος το φαινόμενο να εγκαλεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για ακοστολόγητες προτάσεις, τονίζοντας «τις δικές μας προτάσεις, πρώτα τις απορρίπτουν, χλευάζουν και μετά τις υιοθετούν όλοι».

«Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή. Τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ είναι για να πάει μπροστά τη χώρα. Η 13η σύνταξη είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ψάχνουμε λύσεις για να ανακουφίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας.

Είναι κωμικό να μας εγκαλεί η κυβέρνηση ότι είναι ακοστολόγητες οι προτάσεις μας. Ο Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και δεν το έκανε ποτέ. Έλεγε ότι θα καταπολεμήσει τη σπατάλη, τώρα μας λέει που θα βρείτε τα λεφτά», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra και συνέχισε:

«Έχουμε στηρίξει όλα τα μέτρα που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τις δικές μας προτάσεις, πρώτα τις απορρίπτουν, χλευάζουν και μετά τις υιοθετούν όλοι. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι όλο αυτό το αφήγημα του λαικισμού, περί κοστολόγησης κλπ, είναι μόνο για να κάνει μια βραχυπρόθεσμη απαξίωση του ΠΑΣΟΚ, ενώ ξέρει ότι οτιδήποτε έχουμε προτείνει εμείς σε βάθος τετραετίας, με πρόγραμμα το πότε θα εφαρμοστεί το κάθε πράγμα και βεβαίως ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας διότι εκ των πραγμάτων, δεν χρειάζεται ο κ. Μητσοτάκης να μας δεσμεύσει απέναντι στις υποχρεώσεις μας και τα χρέη μας, είναι κάτι που ήδη γίνεται αφού η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ».

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

«Βλέπω έναν λόγο που προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο της Κεντροαριστεράς, βλέπω όμως και ένα ιστορικό που με ανησυχεί. Γιατί υπάρχουν θέματα που είναι ταυτοτικά για τον χώρο μας: τα εθνικά θέματα, τα θέματα της αποκέντρωσης της εξουσίας και της ανάπτυξης. Είναι κομβικά θέματα. Το ότι μπορεί να συμφωνούμε σε δύο-τρία θέματα για το κοινωνικό κράτος, εγώ το ακούω. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε το κοινωνικό κράτος ως ελεημοσύνη. Τίποτα από όσα έχω δει δεν μου δείχνει ότι πίσω από τις προτάσεις υπάρχει μια φιλοσοφία η οποία συνάδει με αυτά για τα οποία δημιουργήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Κρατάω επιφυλάξεις. Σε επίπεδο προτάσεων είναι εύκολο να βρεις κάποια πράγματα με τα οποία συμφωνείς. Το θέμα είναι: αυτές οι προτάσεις χτίζουν τι;», πρόσθεσε στη συνέχεια.

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