Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι έχει κατασκευάσει φράγμα στην περιοχή της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», δηλαδή του ορίου στο οποίο υποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, τον Οκτώβριο.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι ο ισραηλινός στρατός κατασκευάζει αθόρυβα, αλλά με γρήγορους ρυθμούς, ένα γιγαντιαίο χωμάτινο φράγμα με το οποίο διαχωρίζει πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχει, από την υπόλοιπη επικράτεια, εδραιώνοντας τη διχοτόμηση του μικρού παλαιστινιακού θύλακα.

Τους τελευταίους μήνες έχουν κατασκευαστεί περισσότερα από 23 χιλιόμετρα φράγματος, το οποίο διασχίζει παλαιστινιακές κοινότητες που κατεδαφίστηκαν από τον στρατό. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό της συνολικής έκτασης της παράκτιας λωρίδας, η οποία έχει μήκος 40 χιλιόμετρα, πλάτος 11 χιλιόμετρα και φιλοξενεί περισσότερους από 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Όταν του παρουσιάστηκαν οι δορυφορικές εικόνες, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι έχει κατασκευάσει φράγμα στην περιοχή της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», δηλαδή του ορίου στο οποίο υποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, τον Οκτώβριο.

Η γραμμή αυτή είχε οριστεί στη συμφωνία που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ ως προσωρινός διαχωρισμός της επικράτειας, εν αναμονή μιας ευρύτερης αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

Ωστόσο, καθώς η εκεχειρία παραμένει στάσιμη, φαίνεται ότι το Ισραήλ παγιώνει την παρουσία του στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους των Παλαιστινίων ότι η γραμμή αυτή μετατρέπεται σταδιακά σε σύνορο. Ούτε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εκεχειρίας, ούτε το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ που προορίζεται να αναλάβει την εποπτεία της Γάζας, θέλησαν να σχολιάσουν το φράγμα.

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Τι απαντά ο ισραηλινός στρατός

Παράλληλα με το φράγμα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο AP ότι έχει δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τη γραμμή, εξοπλισμένη με μέσα πληροφοριών και τεχνολογικά συστήματα. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή του φράγματος, όταν ρωτήθηκε μέχρι πού θα επεκταθεί. Ανέφερε ότι το φράγμα έχει ως στόχο να αποτρέψει τις διεισδύσεις και να προστατεύσει τα ισραηλινά στρατεύματα και τις ισραηλινές κοινότητες που βρίσκονται κοντά στη Γάζα.

Η κατασκευή του φράγματος προχωρά με γρήγορους ρυθμούς

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα φοβούνται ότι το Ισραήλ δεν θα επιστρέψει την περιοχή της Γάζας που ελέγχει.

Ωστόσο, λίγοι φαίνεται να γνωρίζουν την έκταση των χωμάτινων αναχωμάτων που κατασκευάζονται πλέον γύρω τους, καθώς ακόμη και η προσέγγιση της περιοχής αυτής είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες που παρείχε η Planet Labs PBC, τμήμα του φράγματος στη νότια Γάζα επεκτάθηκε κατά περισσότερα από 2 χιλιόμετρα μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων αυτόν τον μήνα.

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Την 1η Ιουλίου το ανάχωμα είχε μήκος περίπου 500 μέτρα. Μέχρι τις 15 Ιουλίου, είχε φτάσει τα 2,4 χιλιόμετρα, χωρίζοντας τα ερείπια της πόλης Ράφα, που ελέγχονται από το Ισραήλ, από το Μουάσι, όπου βρίσκονται μερικοί από τους μεγαλύτερους παλαιστινιακούς καταυλισμούς με σκηνές.

Εάν η κατασκευή συνεχιστεί προς την ίδια κατεύθυνση, θα ενωθεί με το μεγαλύτερο τμήμα του φράγματος, το οποίο εκτείνεται σχεδόν αδιάκοπα για περίπου 17 χιλιόμετρα από τη νότια πόλη Χαν Γιούνις έως κοντά στην πόλη της Γάζας, στο βορρά.

Η κατασκευή σε αυτό το τμήμα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες, φαίνεται ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκτασή του προς τα νότια.

Μεταξύ 21 Ιουνίου και 7 Ιουλίου προστέθηκε μήκος άνω του ενός χιλιομέτρου, το οποίο εκτείνεται κοντά σε ισραηλινή στρατιωτική βάση που έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια πόλης, κοντά στο Χαν Γιούνις.

Στο βορειότερο άκρο της Γάζας, ασύνδετα τμήματα αναχωμάτων εκτείνονται ακριβώς έξω από την πόλη Μπέιτ Λάχια, η οποία έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Το ύψος των φραγμάτων παραμένει ασαφές. Σε ορισμένα σημεία, εκτείνονται έξω από την κίτρινη γραμμή.

Το Ισραήλ έχει καταστρέψει και εκκενώσει σε μεγάλο βαθμό το μισό της Γάζας που ελέγχει

Ο πληθυσμός της Γάζας έχει συσσωρευτεί στην παράκτια περιοχή δυτικά της κίτρινης γραμμής, με τους περισσότερους να ζουν σε άθλιους καταυλισμούς σκηνών και να εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια.

Από την άλλη πλευρά της γραμμής, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ισοπεδώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων χρησιμοποιώντας μπουλντόζες και εκρηκτικά, εξαλείφοντας ουσιαστικά αρκετές πόλεις, καθώς και τη Ράφα, όπου κάποτε ζούσαν πάνω από 250.000 άνθρωποι.

Έχουν χαράξει νέα οδικά δίκτυα και έχουν ανεγείρει νέες βάσεις πάνω στα ερείπια παλαιστινιακών πόλεων. Έχουν επίσης καταστραφεί γεωργικές εκτάσεις. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι κατεδαφίζει υποδομές που χρησιμοποιεί η Χαμάς.

Η κίτρινη γραμμή δεν ορίστηκε ποτέ με ακρίβεια, ούτε στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ούτε από ισραηλινούς ή αμερικανούς αξιωματούχους, και έχει σημαδευτεί με ασυνέπεια στο έδαφος. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο AP ότι εργάζεται για να σημαδέψει με σαφήνεια τη διαδρομή της κίτρινης γραμμής, προκειμένου να «μειώσει τις τριβές και να αποτρέψει τη βλάβη σε άτομα που δεν εμπλέκονται».

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει Παλαιστινίους που πλησίασαν τη γραμμή ή την διέσχισαν. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι πυροβολεί όσους θεωρεί μαχητές που απειλούν τα στρατεύματά του. Ωστόσο, μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται παιδιά και άλλοι άμαχοι που φαινόταν να αγνοούν την ύπαρξη της γραμμής. Ορισμένοι στρατιώτες έχουν δηλώσει ότι δεν γνωρίζουν πάντα ποιον πυροβολούν και ότι έχουν διαταγές να σκοτώνουν όποιον διασχίζει το όριο.

Με πληροφορίες από Associated Press