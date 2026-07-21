Η πορεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δείχνει ότι, παρά τις κατά καιρούς εντολές για ταχύτερη αποπληρωμή και τις προσπάθειες περιορισμού των εκκρεμοτήτων, το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί οριστικά.

Σε σταθερά υψηλά επίπεδα παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, αναδεικνύοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα που, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και δεσμεύσεις για την αντιμετώπισή του, εξακολουθεί να παραμένει άλυτο.

Μετά τη μικρή υποχώρηση που καταγράφηκε τον Απρίλιο, οι οφειλές του Δημοσίου αυξήθηκαν εκ νέου τον Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο τέλος Μαΐου οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ιδιώτες και φορολογουμένους διαμορφώθηκαν στα 3,727 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 3,008 δισ. ευρώ αφορούν χρέη προς προμηθευτές, ενώ 719 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, οι συνολικές υποχρεώσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το ζήτημα των καθυστερημένων πληρωμών εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σταθερές εκκρεμότητες στη λειτουργία του Δημοσίου.

Δημόσια νοσοκομεία

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών εξακολουθεί να προέρχεται από τα δημόσια νοσοκομεία. Στο τέλος Μαΐου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς προμηθευτές ανήλθαν σε 1,519 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 122 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025. Οι καθυστερήσεις συνδέονται με τις διαδικασίες εκκαθάρισης των δαπανών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζονται και από εκκρεμείς συμψηφισμούς που σχετίζονται με rebate και clawback.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στις οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από 180 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, έφτασαν στα 346 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 166 εκατ. ευρώ μέσα σε πέντε μήνες.

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Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν στα 715 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 49 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ενώ τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου εμφανίζουν οφειλές ύψους 235 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τον Μάιο στα 719 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 176 εκατ. ευρώ δεν έχουν ακόμη επιστραφεί, καθώς, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, εκκρεμούν ενέργειες από την πλευρά των δικαιούχων, όπως η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ή η ανταπόκριση σε σχετικές ειδοποιήσεις.

Η πορεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δείχνει ότι, παρά τις κατά καιρούς εντολές για ταχύτερη αποπληρωμή και τις προσπάθειες περιορισμού των εκκρεμοτήτων, το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί οριστικά. Οι οφειλές επανέρχονται σε υψηλά επίπεδα, με βασικές εστίες τα νοσοκομεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Πρόκειται για μια χρόνια αδυναμία του Δημοσίου, η οποία εξακολουθεί να στερεί ρευστότητα από επιχειρήσεις και προμηθευτές και να δημιουργεί καθυστερήσεις στις συναλλαγές με τον ιδιωτικό τομέα. Παρά τη βελτίωση των δημοσιονομικών συνθηκών σε σχέση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα, που επανέρχεται σταθερά στο προσκήνιο.