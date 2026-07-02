Στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 358 εκατ. ευρώ.

Στα 3,66 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο του 2026 οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, δηλαδή τα χρήματα που οφείλει το κράτος σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, επαγγελματίες και φορολογούμενους που περιμένουν επιστροφές φόρων. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τόσο τις απλήρωτες οφειλές για αγαθά και υπηρεσίες όσο και τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Σύμφωνα με την Τριμηνιαία Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς προμηθευτές και ιδιώτες ανήλθαν σε 2,92 δισ. ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφτασαν τα 737 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, το συνολικό «φέσι» του Δημοσίου μειώθηκε κατά 255 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που δείχνει ότι το κράτος έχει περιορίσει μέρος των παλαιών του υποχρεώσεων.

Στους πρώτους 4 μήνες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 358 εκατ.

Ωστόσο, η εικόνα είναι λιγότερο θετική εάν η σύγκριση γίνει με το τέλος του 2025. Μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 358 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν νέες οφειλές με ταχύτερο ρυθμό από εκείνον της αποπληρωμής τους. Οι καθαρά ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 343 εκατ. ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κατά 15 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή τους δήμους και τις περιφέρειες, οι οποίοι αύξησαν τις οφειλές τους κατά 156 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο της αύξησης προήλθε σχεδόν ισόποσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα νοσοκομεία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τη βελτίωση σε σχέση με πέρυσι, το πρόβλημα των καθυστερούμενων πληρωμών του Δημοσίου παραμένει έντονο. Οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν το κράτος, οι επαγγελματίες που συνεργάζονται με δημόσιους φορείς και οι φορολογούμενοι που αναμένουν επιστροφές φόρων εξακολουθούν να περιμένουν την εξόφληση σημαντικών ποσών, με τις δικές τους υποχρεώσεις να τρέχουν.