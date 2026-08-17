Νέα δεδομένα στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου φέρνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, καθορίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης τρίτου, τη λειτουργία του Μοναδικού Κωδικού Δήλωσης (ΜΚΔ), τις προθεσμίες, τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών και το τέλος χρήσης της νέας πλατφόρμας.

Με το νέο πλαίσιο, ένα σημαντικό τμήμα της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης μεταφέρεται πλέον σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, με συγκεκριμένους κανόνες για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, την υποβολή των εγγράφων, τη χρονοσήμανση και την πρόσβαση στις δηλώσεις.

Το Dnews.gr «χαρτογράφησε» μέσα από ένα οδηγό τις βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις με όλα όσα προβλέπει το νέο πλαίσιο.

1. Τι αλλάζει στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου;

Η βασική αλλαγή είναι ότι η δήλωση τρίτου περνά σε ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της πλατφόρμας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας. Στόχος είναι να περιοριστούν οι διοικητικές διαδικασίες στις γραμματείες των δικαστηρίων, να απλοποιηθεί και να ενοποιηθεί η διαδικασία και παράλληλα να ενισχυθούν η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Από πότε εφαρμόζεται το νέο σύστημα;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η νέα διαδικασία δεν αφορά αναδρομικά όλες τις υποθέσεις. Η υπουργική απόφαση ορίζει ότι εφαρμόζεται στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου που επιβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και εφεξής.

3. Τι είναι ο Μοναδικός Κωδικός Δήλωσης (ΜΚΔ);

Ο ΜΚΔ είναι ο μοναδικός κωδικός που συνδέεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία και χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική υποβολή και την πρόσβαση στις σχετικές δηλώσεις. Ο πιστοποιημένος και κατά τόπον αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εισέρχεται στην πλατφόρμα, καταχωρίζει τον αριθμό της κατασχετήριας έκθεσης και το Πρωτοδικείο κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη και στη συνέχεια ο ΜΚΔ παράγεται αυτοματοποιημένα.

4. Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δήλωση τρίτου;

Η πρόσβαση δεν είναι ελεύθερη. Προβλέπεται αποκλειστικά για τα πρόσωπα που ορίζει η απόφαση, μεταξύ των οποίων ο δικαστικός επιμελητής που διενήργησε την κατάσχεση, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τρίτου, ο συμβολαιογράφος όταν έχει την ιδιότητα του τρίτου, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και ο πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένος δικηγόρος του οφειλέτη και οι προβλεπόμενοι δικηγόροι του κατασχόντος.

5. Πώς υποβάλλεται ηλεκτρονικά η δήλωση από τον δικηγόρο του τρίτου;

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος υπογράφει τη δήλωση σε αρχείο PDF με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς του, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υποδομής, στην πλατφόρμα της ΟΔΕΕ. Εκεί καταχωρίζει τον ΜΚΔ και υποβάλλει το υπογεγραμμένο έγγραφο της δήλωσης μαζί με το γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ή τα στοιχεία του. Η υποβολή του γραμματίου αποτελεί προϋπόθεση για το παραδεκτό της δήλωσης.

6. Τι προβλέπεται για συμβολαιογράφους και δημόσιους φορείς;

Όταν ο συμβολαιογράφος έχει την ιδιότητα του τρίτου, το έγγραφο της δήλωσης βεβαιώνεται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και στη συνέχεια υποβάλλεται στην πλατφόρμα με χρήση του ΜΚΔ. Αντίστοιχη ηλεκτρονική διαδικασία προβλέπεται για τον προϊστάμενο, τον εντεταλμένο υπάλληλο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο αρμόδιας υπηρεσίας του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, με το έγγραφο να φέρει την προβλεπόμενη ηλεκτρονική υπογραφή.

7. Πώς αποδεικνύεται η ακριβής ώρα υποβολής;

Με την επιτυχή υποβολή, το σύστημα τοποθετεί αυτοματοποιημένα στη δήλωση εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα. Ως επίσημος χρόνος υποβολής για την τήρηση της σχετικής προθεσμίας θεωρούνται η ημέρα και η ώρα που αναγράφονται σε αυτή τη χρονοσήμανση.

8. Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής;

Η απόφαση προβλέπει ότι η προθεσμία λήγει στις 19:00:00 της όγδοης ή της τριακοστής ημέρας, κατά περίπτωση, με αφετηρία την επομένη της επίδοσης του αντιγράφου της έκθεσης στον τρίτο. Εάν η λήξη συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα, μεταφέρεται στην αντίστοιχη ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

9. Τι γίνεται εάν «πέσει» το σύστημα την τελευταία ημέρα;

Εάν παρουσιαστεί τεχνικό σφάλμα κατά τη διαδικασία, το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι η υποβολή δεν ολοκληρώθηκε και πρέπει να επαναληφθεί. Εφόσον όμως το τεχνικό πρόβλημα σημειωθεί την τελευταία ημέρα της προθεσμίας και καταστήσει αδύνατη την ηλεκτρονική υποβολή, επιτρέπεται η επίδοση της δήλωσης στον δικαστικό επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση. Στην περίπτωση αυτή, οι δικονομικές προθεσμίες παρατείνονται αυτοδικαίως κατά μία ημέρα.

10. Πώς αποκτά πρόσβαση στις δηλώσεις ο δικηγόρος του οφειλέτη ή του κατασχόντος;

Ο εξουσιοδοτημένος ή πληρεξούσιος δικηγόρος εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα προβλεπόμενα προσωπικά διαπιστευτήρια, καταχωρίζει τον ΜΚΔ και υποβάλλει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτά δυνατότητα πρόσβασης και θέασης των δηλώσεων που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο ΜΚΔ μέχρι τη στιγμή της υποβολής. Η εξουσιοδότηση πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία της κατάσχεσης και του δικαστικού επιμελητή.

11. Πόσο διαμορφώνεται η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή;

Για τη σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, όταν το επισπευδόμενο ποσό είναι έως 8.000 ευρώ, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται στα 150 ευρώ. Για επισπευδόμενο ποσό από 8.000,01 ευρώ και άνω, η αμοιβή ανέρχεται στα 300 ευρώ. Για κάθε αντίγραφο της έκθεσης προβλέπεται αμοιβή 5 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φύλλων.

12. Υπάρχει επιπλέον τέλος για τη χρήση της πλατφόρμας και ποιος το πληρώνει;

Ναι. Θεσπίζεται τέλος χρήσης υπέρ της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας για την κάλυψη των δαπανών διατήρησης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το τέλος ανέρχεται στο 3% της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή που προβλέπεται για τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης. Ωστόσο, το ποσό αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον δικαστικό επιμελητή και δεν προστίθεται στα έξοδα της εκτελεστικής διαδικασίας ούτε επιβαρύνει τον επισπεύδοντα ή τον οφειλέτη.