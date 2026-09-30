«Άρπαξα τον δράστη, τού έκανα κεφαλοκλείδωμα και τον έβγαλα, για αρχή, έξω» περιέγραψε ο ισραηλινός επιβάτης, κατά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν-Γκουριόν όπου συνάντησε τον Γιανίβ, τον επιβάτη, που εισέβαλε στο πιλοτήριο της πτήσης FZ1073 της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Ο Γιανίβ ήταν αυτός που ακινητοποίησε τον συγκυβερνήτη, ο οποίος μόλις είχε επιτεθεί και μαχαιρώσει τον πιλότο του αεροσκάφους. Με την ίδια ματωμένη μπλούζα, ο «ήρωας» όπως τον χαρακτήρισε ο Νετανιάχου συνάντησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό και του περιέγραψε τι και πώς συνέβη.

«Είμαστε ένα έθνος λιονταριών, έτσι δεν είναι;» είπε ο Γιανίβ στον Νετανιάχου. Εκείνος του απάντησε ότι είναι ένας σπουδαίος ήρωας, δείχνοντας στο σημείο με το αίμα που είχε στην μπλούζα του. «Ουάου, αυτό (το αίμα είναι από αυτόν;» ρώτησε ο Νετανιάχου με τον Γιανίβ να απαντά θετικά: «Είναι από εκείνον, ναι] είπε αναφερόμενος στον δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Ο Νετανιάχου συνέχισε επαινώντας τον: Είναι απλά απίστευτο αυτό που έκανες, συνέχισε.

{https://x.com/airplusnews/status/2105349323449872873}

Ο Γιανίβ στη συνέχεια του περιέγραψε τι συνέβη μέσα στο αεροπλάνο όταν πέρασε την πόρτα του πιλοτηρίου: «Ο πιλότος, που ήταν τραυματισμένος από μαχαίρι,ήταν πολύ κοντά στην πόρτα, και ήταν δύσκολο για εμάς να την ανοίξουμε» είπε και εξήγησε πως πριν ο πιλότος καταρρεύσει είχε καταφέρει να την ανοίξει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όταν μπήκα στο πιλοτήριο, είδα τον δράστη στα όργανα του αεροπλάνου, ανάμεσα στις δύο θέσεις. Δεν καθόταν κανείς από τους πιλότους εκεί. Ο ένας ήταν κάτω και ο άλλος πάνω στα όργανα. Και τότε μπήκε ένας ακόμα άνδρας μέσα μαζί με μένα. Άρπαξα τον δράστη, τού έκανα κεφαλοκλείδωμα και τον έβγαλα, για αρχή, έξω».

{https://x.com/IsraeliPM/status/2105348407158268390}

Ο Γιανίβ, συνέχισε την αφήγησή του λέγοντας πως ο δράστης «προσπαθούσε να καταστρέψει τα όργανα του αεροσκάφους για να το αχρηστέψει». Στη συνέχεια φώναξε τους άλλους ισραηλινούς επιβάτες που ήταν στο αεροσκάφος και μαζί τον ακινητοποίησαν, ώστε να είναι ασφαλείς. Ο ίδιος είπε ότι στη συνέχεια ο Γιανίβ είπε ότι τράβηξε τα χειριστήρια (του αεροπλάνου)».

«Τράβηξες τα χειριστήρια;» επανέλαβε με έκπληξη ο Νετανιάχου.

«Παρακολουθώ την εκπομπή "Air Crash Investigation", κύριε πρωθυπουργέ», του απάντησε ο Γιανίβ. «Και το αεροπλάνο άρχισε να ισιώνει, λίγο περισσότερο, και τότε ο πιλότος μού είπε ότι αναλαμβάνει εκείνος τον έλεγχο».

Η στιγμή που επιβάτες ορμούν στο πιλοτήριο

{https://x.com/ArutzSheva_En/status/2105309851811299697}

«Έτσι τον ακινητοποιήσαμε»

Ο Ζβίκα Μένες, ένας άλλος επιβάτης που είπε ότι βοήθησε και αυτός στην ακινητοποίηση του δράστη δήλωσε στα ισραηλινά Μέσα ότι εκείνος και δύο ακόμα επιβάτες έδεσαν τον συγκυβερνήτη με δεματικά και καλώδια από τα ακουστικά.

Περιέγραψε τα όσα έζησε ως «τραυματικά» και δήλωσε στο κρατικό Ισραηλινό Μέσο, το Kan, ότι ένας πιλότος, που επέβαινε στο αεροσκάφος μπήκε στο cockpit μετά τις κραυγές που ακούστηκαν.

{https://x.com/CombatASemitism/status/2105232653041500468}

«Μετά είδαμε μαχαιριές και έπεσαν κάτω. Ήταν πολύ δύσκολο περιστατικό τρεις από εμάς πήδηξαν πάνω του και τον εξουδετερώσαμε. Ένας άλλος πιλότος που καθόταν στην καμπίνα των επιβατών πήγε για να αντικαταστήσει τον επιπλέον πιλότο και έτσι ουσιαστικά κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο. Αυτό συνέβη».

Στο ερώτημα πώς κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη είπε πως «τρεις από μας πηδήξαμε πάνω του με φόρα και τον δέσαμε με δεματικά και τα καλώδια από τα ακουστικά. Έτσι τον ακινητοποιήσαμε».

Άκουσα κάποιον να φωνάζει Αλάχου Ακμπάρ»

Οι επιβάτες της πτήσης Flydubai κατά τον επαναπατρισμό τους στο Τέλ Αβίβ μίλησαν για «κόλαση» που διήρκησε μόλις 5 λεπτά μέσα στην πτήση.

Ένας από αυτούς, ο Oran Choen, δήλωσε ότι άκουσε κάποιον να λέει «Αλάχου Ακμπάρ» , πριν αρχίσει η απότομη πτώση του αεροσκάφους, σχεδόν μία ώρα μετά την προγραμματισμένη προσγείωση. Ωστόσο δεν ξεκαθάρισε ποιον άκουσε να το λέει. «Δεν μπoρώ να σας πω τα συναισθήματα που είχα εκείνη τη στιγμή, Είμαι 18 ετών, ήταν πολύ σκληρό»« είπε.

{https://x.com/CBSNews/status/2105382437140263246}

«Μπορεί να ήταν μόλις 5 λεπτά αλλά ήταν κόλαση. Άκουσα πίσω μου το αδελφό μου να φωνάζει ότι θα πέθαινε. Ήταν πολύ πολύ κακιά στιγμή».

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ωστόσο παρά το σχετικά αίσιο αποτέλεσμα του σοβαρού περιστατικού με την πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ, πολλά ερωτήματα περί ασφάλειας παραμένουν αναπάντητα.

Το ζήτημα αποκτά άλλη διάσταση καθώς πρόκειται για ισραηλινή πτήση. Στις ισραηλινές αερογραμμές συνήθως μέσα στα αεροσκάφη υπάρχει αστυνομικός ασφαλείας πτήσης. Πρόκειται για αξιωματικό ασφαλείας, συνήθως οπλισμένο, ενδεχομένως και από τις μυστικές υπηρεσίες, γεγονός που παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας.

Η στιγμή της προσγείωσης της πτήσης FZ1073 της Flydubai

{https://x.com/aviationbrk/status/2105328139651973418}

Ένα ακόμα ερώτημα που πλανάται αφορά στους πιλότους και τον έλεγχο στον οποίο υποβάλλονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ακόμα παραμένει ασαφές αν ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον πιλότο του αεροσκάφους είχε πολιτικά κίνητρα ή αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα.

Τι συνέβη στην πτήση της Flydubai

Ο συγκυβερνήτης μιας πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον πιλότο του αεροπλάνου μέσα στο πιλοτήριο και στη συνέχεια επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Ωστόσο οι επιβάτες τον ακινητοποίησαν, ενώ άλλοι πιλότοι, που βρίσκοντας στην καμπίνα προσγείωσαν το αεροπλάνο με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσαν την Τετάρτη Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

{https://x.com/JewishWarrior13/status/2105334752823677439}

Χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «πολύ σοβαρό συμβάν ασφαλείας», ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας θα ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη της πτήσης FZ1073 της Flydubai, με προορισμό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ, η οποία μετέφερε περισσότερους από 170 Ισραηλινούς επιβάτες. Αργά το βράδυ της Τετάρτης, οι Ισραηλινοί επιβάτες επέστρεψαν στο Τελ Αβίβ. Ο πιλότος νοσηλεύεται με τραύματα από μαχαίρι, ενώ δράστης συγκυβερνήτης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Αναστέλλει προσωρινά τις πτήσεις της η Flydubai

Οι πτήσεις της Flydubai προς και από το Ισραήλ θα ανασταλούν προσωρινά, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε εν πτήσει την Τετάρτη, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας. «Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών, του πληρώματος και των λειτουργιών μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας. Αυτή η προσωρινή αναστολή θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν το έργο τους και να διαπιστώσουν όλα τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν το συμβάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Flydubai ζητά συγγνώμη από τους επιβάτες, συνέχισε ο εκπρόσωπος, «των οποίων τα ταξιδιωτικά σχέδια επηρεάστηκαν και εργάζεται για την παροχή υποστήριξης και τη διευθέτηση εναλλακτικών λύσεων όπου είναι δυνατόν».

Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε μήνυμά του περιέγραψε το περιστατικό και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Χαιρετίζω αυτούς τους ήρωες που έδειξαν εφευρετικότητα και εξαιρετική τόλμη. Σώζουν πολλές ζωές και απέτρεψαν μια τρομερή καταστροφή. Ο πιλότος που διέπραξε την επίθεση με το μαχαίρι έχει συλληφθεί και αυτή τη στιγμή ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Διατηρούμε στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές για να εξασφαλίσουμε τη συνεχή ασφάλεια των εμπλεκόμενων ατόμων και την ασφαλή επιστροφή τους στο Ισραήλ. Έχω διατάξει τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για άλλες πιθανές απειλές. Διενεργούμε συνεχείς εκτιμήσεις της κατάστασης».

{https://x.com/ariel_oseran/status/2105289409461457135}