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Αεροπλάνο της fly dubai εξέπεμψε νωρίτερα σήμα κινδύνου με συγκεκριμένο κωδικό που παραπέμπει σε αεροπειρατεία, ενώ απογειώθηκαν και μαχητικά.

Εμπορικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ σήμανε συναγερμό το πρωί της Τετάρτης, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από την Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, το αεροσκάφος της flydubai εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό «squawk 7700», ο οποίος αποτελεί διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης. Λίγο αργότερα, εξέπεμψε τον κωδικό 7500, που σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.

{https://x.com/flightradar24/status/2105170232885334479}

Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν, ενώ μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας πραγματοποιούσαν έκτακτες διαβουλεύσεις.

Η πτήση της flydubai προσγειώθηκε εντέλει στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία πριν από λίγο.

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Σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλούνται ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το περιστατικό που οδήγησε το αεροπλάνο στο να εκδώσει σήμα «παράνομης επέμβασης», καθώς και άλλο ένα γενικό σήμα έκτακτης ανάγκης, οφείλεται... σε καβγά μεταξύ των πιλότων κατά τη διάρκεια της πτήσης.