Η ερμηνεία του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον κόσμο στα social media.

Σε άπταιστα ελληνικά τραγούδησε coach του «The Voice» Βουλγαρίας την γνωστή επιτυχία του Σώτη Βολάνη «Πόσο Μου λείπει».

Ο Μεχμέντ Ογκνιάνοφ Γκογκόφ,γνωστός ως Μέντι, δέχθηκε την πρόκληση και τραγούδησε επί σκηνής μαζί με παίκτρια το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Σώτης Βολάνης το 2001, το οποίο έχει γίνει επιτυχία και στην γειτονική χώρα.

Η ερμηνεία του 32χρονου τραγουδιστή προκάλεσε αρκετά σχόλια και από Έλληνες που τον αποθέωσαν για τον τρόπο με τον οποίο απέδωσε το τραγούδι του Σώτη Βολάνη.

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