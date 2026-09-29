Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στον τοίχο της εξέδρας έχασε τις αισθήσεις του και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στην ΜΕΘ σε βαρύτατη κατάσταση.

Στο πένθος βυθίστηκε η Καβάλα καθώς ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Ο νεαρός αθλητής του Βύρωνα Καβάλας αγωνιζόταν την Κυριακή σε παιχνίδι για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας απέναντι στον Αίαντα Παναγίας, στη Θάσο.

Μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχίο της εξέδρας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ο αγώνας διακόπηκε άμεσα και στον 16χρονο προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Καβάλας. Ο 16χρονος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

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Η ανάρτηση του Δήμου Καβάλας

«Με βαθιά θλίψη και ανείπωτη οδύνη πληροφορήθηκα τον αδόκητο χαμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας, Gjana Asllan. Όταν το νήμα της ζωής ενός νέου παιδιού κόβεται τόσο άδικα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα λόγια χάνουν τη σημασία τους. Τούτες τις ώρες η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά στους οικείους του. Εύχομαι ο Θεός να τους δώσει δύναμη και κουράγιο για να αντέξουν την αδιανόητη απώλειά του. Ο Djana θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας για το χαμόγελο του και το πραγματικό του πάθος για τον αθλητισμό» δήλωσε ο δήμαρχος Θόδωρος Μουριάδης.

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