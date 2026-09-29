Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα απαιτείται και επιβεβαίωση από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, μέσω ενός μοναδικού κωδικού OTP (One-Time Password), τον οποίο θα λαμβάνει με SMS στο κινητό του.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αλλάζει η διαδικασία εκτέλεσης ορισμένων ακριβών και απεικονιστικών εξετάσεων, καθώς το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό δεν θα είναι πλέον από μόνο του αρκετό.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα απαιτείται και επιβεβαίωση από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, μέσω ενός μοναδικού κωδικού OTP (One-Time Password), τον οποίο θα λαμβάνει με SMS στο κινητό του.

Σήμερα, τα διαγνωστικά κέντρα μπορούν να εκτελούν ηλεκτρονικά το παραπεμπτικό χωρίς να χρειάζεται ο ασθενής να επιβεβαιώσει από το κινητό του ότι η συγκεκριμένη εξέταση πραγματοποιείται για λογαριασμό του.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, από το νέο έτος προστίθεται ένα επιπλέον στάδιο ταυτοποίησης του ασφαλισμένου.

Τι ισχύει σήμερα

Ο γιατρός εκδίδει ηλεκτρονικά το παραπεμπτικό και ο ασθενής προσέρχεται στο διαγνωστικό κέντρο ή το εργαστήριο για την εξέταση.

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Ο πάροχος αναζητά το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό στο σύστημα και προχωρά στην εκτέλεσή του. Στο eΔΑΠΥ χρησιμοποιούνται ο αριθμός του παραπεμπτικού και τα στοιχεία του ασφαλισμένου, ενώ πραγματοποιούνται ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τη γνησιότητα του παραπεμπτικού και για να διασφαλιστεί ότι δεν έχει ήδη εκτελεστεί.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν απαιτείται επιβεβαίωση από τον ασφαλισμένο μέσω του κινητού του κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Πώς αλλάζει η διαδικασία από το 2027

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, όταν το διαγνωστικό κέντρο επιχειρεί να εκτελέσει το παραπεμπτικό, ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει στο κινητό του έναν μοναδικό κωδικό OTP μέσω SMS.

Ο κωδικός θα πρέπει να δοθεί στο διαγνωστικό κέντρο και να επιβεβαιωθεί στο σύστημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του παραπεμπτικού.

Ο γιατρός θα συνεχίσει να εκδίδει κανονικά το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, ενώ ο ασφαλισμένος θα προσέρχεται στο διαγνωστικό κέντρο όπως και σήμερα. Η βασική διαφορά είναι ότι πριν από την ολοκλήρωση της εξέτασης θα απαιτείται πλέον η επιβεβαίωση μέσω του OTP.

Η διαδικασία θυμίζει αντίστοιχους μηχανισμούς επιβεβαίωσης που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Ποιες εξετάσεις αφορά

Η νέα διαδικασία θα εφαρμοστεί αρχικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η επιβεβαίωση με κωδικό OTP θα απαιτείται για παραπεμπτικά που αφορούν: