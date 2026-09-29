Μετά τις 15:00 το μεσημέρι τα αποτελέσματα της β φάσης των προσλήψεων αναπληρωτών - H εκτίμηση Πατρέα για την κάλυψη των κενών στα σχολεία.

Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία για τη β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, καθώς αναμένεται μετά τις 15:00 το μεσημέρι αναμένεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ η ανακοίνωση των ονομάτων περίπου 6.500 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Οι τελευταίες διαδικασίες για την οριστικοποίηση των προσλήψεων βρίσκονται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα αποτελέσματα αναμένεται να αναρτηθούν μετά τις 15:00. Οι νέες προσλήψεις έρχονται να καλύψουν μέρος των αναγκών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία της χώρας. Τα καταγεγραμμένα κενά σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανέρχονται περίπου σε 21.000, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την κατανομή των νέων προσλήψεων.

Αντίστροφη μέτρηση για τη απενεργοποίηση του «κόκκινου κουμπιού»

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών είναι στραμμένο στην ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών ενεργειών που προηγούνται της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Το λεγόμενο «κόκκινο κουμπί» στην πλατφόρμα απενεργοποιήθηκε εδώ και λίγη ώρα ώστε να δρομολογηθεί το στάδιο κατά το οποίο οριστικοποιούνται τα στοιχεία των προσλήψεων. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων βημάτων, τα ονόματα των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Πέρα από τον συνολικό αριθμό των προσλήψεων, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών στρέφεται στην κατανομή των θέσεων ανά περιοχή, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη κατανομή θα καθορίσει και την εικόνα που θα διαμορφωθεί στα σχολεία μετά τη β’ φάση, καθώς δεν αναμένεται να καλυφθεί το σύνολο των καταγεγραμμένων αναγκών.

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Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων, η διαδικασία προχωρά σε διαδοχικά στάδια με τελικό αυτό της ανάληψης υπηρεσίας και στελέχωσης των σχολικών μονάδων. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου προβλέπεται να εκδοθούν οι αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών και να δημοσιευθούν στη Διαύγεια, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας. Στη συνέχεια, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν προσληφθεί αναμένεται να προχωρήσουν στη δήλωση των σχολείων προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ, με βάση τις διαθέσιμες θέσεις και τις οδηγίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου αποτελεί το επόμενο κομβικό σημείο, καθώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες, αλλά και στα ΚΕΔΑΣΥ όπου προβλέπονται αντίστοιχες ανάγκες. Με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίζουν πλέον τη σχολική μονάδα ή τη δομή στην οποία θα υπηρετήσουν για το νέο σχολικό έτος. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αφορά την ανάληψη υπηρεσίας, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Οι προσληφθέντες θα πρέπει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες ή στις δομές στις οποίες τοποθετήθηκαν και να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Κακά μαντάτα και για την β φάση «βλέπει» ο Πατρέας

Αίσθηση προκαλεί το σχόλιο του εκπαιδευτικού αναλυτή Πατρέα όπου αναφέρεται σε κουτσουρεμένη κάλυψη και διαβλέπει ότι η κατάσταση με τα κενά στα σχολεία δεν θα εξορθολογιστεί με αυτή την φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «Το σχόλιο "χειρότερα από ποτέ" είναι ο τίτλος που ταιριάζει στη φετινή σχολική χρονιά από πλευράς κάλυψης των κενών σε προσωπικό. Όχι ότι δεν αναμενόταν, αφού από την Α’ Φάση έμειναν ακάλυπτα 20.000+ κενά. Οπότε με περίπου 2.100 πιστώσεις για τη Γενική και 4.500 πιστώσεις από ΕΣΠΑ, εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα καλυφθεί ούτε το 1/3 των κενών (ούτε και το 6.600 θα πιάσουν, καθώς σίγουρα δεν θα βρεθούν στη ροή όλοι οι ζητούμενοι). Και μάλιστα, επειδή πρόκειται για ένα zero-sum game, όσο κάποια ειδικότητα καλύπτεται περισσότερο από το 1/3 τόσο «ρίχνει» την κάλυψη σε άλλες ειδικότητες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό το «παιχνίδι» του Υπουργείου τόσο στην Α’ όσο και στη Β’ Φάση Αναπληρωτών: αντί να καλύψει με κάποια κεντρική λογική/ποσόστωση τα κενά, μοίρασε νούμερα πιστώσεων στους 13 «πρόθυμους» ΠΔΕ. Και λέω «πρόθυμους», καθώς είναι ενήμεροι ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες κρίσεων για τις θέσεις τους (με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2027, ώστε να «ελέγχονται» τα πόστα, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος). Οπότε, υπό αυτό το καθεστώς ψυχολογικής πίεσης και με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα ( ξέρετε κάποιο στέλεχος που δεν θέλει να ξαναείναι στέλεχος; καλά που υπάρχει και το όριο ηλικίας, αν και οι θέσεις των μετακλητών αποδεικνύονται μαγνήτης για συνταξιούχους…), αυτοί «πρόθυμα» έγιναν ουσιαστικά «συνένοχοι» στον κακό σχεδιασμό του Υπουργείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο χειραγωγείται η διαδικασία δήλωσης των κενών, καθώς τα κενά που δηλώνουν οι ΠΔΕ αντιστοιχούν στον αριθμό πιστώσεων που τους έχει μοιραστεί και ουδόλως ανταποκρίνονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Επίσης, η ποσοστιαία κάλυψη των κενών παρουσιάζει διακυμάνσεις όχι μόνο από ειδικότητα σε ειδικότητα (αυτό πάντα γινόταν, αλλά με κεντρικό σχεδιασμό) αλλά πλέον και από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τα κέφια του κάθε ΠΔΕ. Θεωρώ απίστευτο κατόρθωμα του Υπουργείου ότι μετά από αυτή τη Φάση Αναπληρωτών όλες οι ειδικότητες θα είναι από πολύ δυσαρεστημένες έως σφόδρα δυσαρεστημένες. Σύστημα «πάμε κι όπου βγει» λοιπόν…»

Oι εκτιμήσεις Πατρέα για την κάλυψη των κενών στα σχολεία από την β φάση προσλήψεων

Αναλυτική εικόνα για το πώς εκτιμάται ότι θα κατανεμηθούν οι προσλήψεις της Β’ φάσης των αναπληρωτών δίνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής Πατρέας, επισημαίνοντας ότι η κάλυψη των κενών δεν αναμένεται να είναι ομοιόμορφη μεταξύ περιοχών, κλάδων και δομών εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταφέρει, στη Γενική Εκπαίδευση η κάλυψη των κενών αναμένεται να κινηθεί περίπου στο 30%, ενώ στις ΣΜΕΑΕ εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο 25%. Υψηλότερη αναμένεται η κάλυψη στα ΚΕΔΑΣΥ, με το τελικό ποσοστό να διαφοροποιείται ανάλογα και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αντίθετα, στα ΣΔΕΥ η κάλυψη εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Ειδική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη

Σε ό,τι αφορά την Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι ΣΜΕΑΕ αναμένεται να καλυφθούν σε υψηλό ποσοστό, με εξαίρεση τα Τμήματα Ένταξης, ενώ η κάλυψη στην Παράλληλη Στήριξη υπολογίζεται περίπου στο 25%-30%. Παράλληλα, υπάρχουν περίπου 20 κενά σε ΔΥΕΠ, τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, καλύπτονται μέσω ΕΣΠΑ. Σημαντικός αριθμός κενών αφορά και τον κλάδο ΠΕ06, με περίπου 400 θέσεις μειωμένου ωραρίου σε Νηπιαγωγεία. Η εκτίμηση είναι ότι θα καλυφθεί περίπου το 60% των συγκεκριμένων κενών.

Ποιες ειδικότητες αναμένεται να επηρεαστούν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση για τις ειδικότητες της Αισθητικής Αγωγής, καθώς οι κλάδοι ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91 αναμένεται, σύμφωνα με τον Πατρέα, να έχουν περιορισμένη κάλυψη. Την ίδια στιγμή, τα κενά των ΠΕ60 και ΠΕ70 εκτιμάται ότι δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν ούτε κατά το ήμισυ, καθώς μια μεγαλύτερη κάλυψη στους συγκεκριμένους κλάδους θα περιόριζε σημαντικά τις διαθέσιμες πιστώσεις για τις υπόλοιπες ειδικότητες. Για τα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία η εκτίμηση είναι ότι η κάλυψη θα φτάσει στο 100%.

Τι εκτιμάται για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο εκπαιδευτικός αναλυτής, τα κενά είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα θέσεις ΑΠΩ, με αποτέλεσμα η διάκριση μεταξύ ΑΠΩ και ΑΜΩ να έχει περιορισμένη πρακτική σημασία για την αποτύπωση της συγκεκριμένης φάσης. Για τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τα Πρότυπα-Πειραματικά, η εκτίμηση κάνει λόγο για κάλυψη 100%. Για τα υπόλοιπα κενά της Δευτεροβάθμιας, η κάλυψη υπολογίζεται περίπου στο 20%, χωρίς να αναμένεται ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των ειδικοτήτων. Όπως επισημαίνεται, ορισμένες ειδικότητες ενδέχεται να έχουν εξαιρετικά περιορισμένη κάλυψη, καθώς οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών.