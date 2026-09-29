Το αποχαιρετιστήριο τουρ του Ροντ Στιούαρτ θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027.

Ο Ροντ Στιούαρτ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τους θαυμαστές του, ανακοινώνοντας ότι η ερχόμενη περιοδεία του «The Final Encore», η οποία θα ξεκινήσει το 2027, θα είναι και η τελευταία της καριέρας του.

Ο 81χρονος Βρετανός σταρ βρίσκεται στη σκηνή από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν γύριζε την Ευρώπη παίζοντας φυσαρμόνικα ως ντουέτο με τον φολκ τραγουδιστή Γουίζ Τζοουνς, μια περιπέτεια που είχε καταλήξει στην απέλασή του από την Ισπανία με την κατηγορία της αλητείας, σύμφωνα με τον Guardian.

Αν και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μεμονωμένων εμφανίσεων ο κύκλος των μεγάλων περιοδειών κλείνει οριστικά. Το αποχαιρετιστήριο τουρ ξεκινά τον Απρίλιο του 2027 από το Δουβλίνο, συνεχίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και έπειτα από μια εκτεταμένη ευρωπαϊκή διαδρομή, ρίχνει αυλαία τον Ιούλιο στο Αννόβερο της Γερμανίας.

Υποσχόμενος «ένα καθηλωτικό σόου», ο Στιούαρτ δήλωσε: «Ύστερα από περισσότερες από έξι δεκαετίες, το «The Final Encore» θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδεία. Τραγουδώ τη μουσική που αγαπώ από τότε που ήμουν 19 ετών και είχα το προνόμιο να τη μεταφέρω σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς. Μου χάρισε μια ζωή πέρα από κάθε φαντασία και ελπίζω, από την πλευρά μου, να σας έχω χαρίσει κι εγώ όμορφες αναμνήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω που κάνατε δυνατή αυτή την εκπληκτική ζωή. Ελπίζω να είστε μαζί μου, ώστε να μπορέσω να σας ευχαριστήσω με τον καλύτερο τρόπο που ξέρω… με μουσική και με ένα φοβερό σόου. Τα λέμε εκεί».

Παράλληλα, ο θρυλικός καλλιτέχνης διατηρεί στο πρόγραμμά του ορισμένες εμφανίσεις μετά το τέλος της περιοδείας στο Red Rocks του Κολοράντο τον Σεπτέμβριο του 2027, ημερομηνίες που αναγκάστηκε να μεταθέσει λόγω θεμάτων υγείας.

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Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σταρ εμφανίστηκε ντυμένος με λευκό παντελόνι, ασορτί πουκάμισο και χρυσό σακάκι με μπροκάρ ύφανση για να ανακοινώσει το τέλος των περιοδειών. «Ελάτε να με δείτε, θα είναι υπέροχα», είπε στο κλείσιμο, πριν βρεθεί στο πιάνο και αρχίσει να χτυπά με δύναμη τα πλήκτρα.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο τον είδαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ένα ανεπανάληπτο show γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, στο Telekom Center Athens.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες της περιοδείας

23 Απριλίου 3Arena, Δουβλίνο, Ιρλανδία

27 Απριλίου SSE Arena, Μπέλφαστ, Ηνωμένο Βασίλειο

29 Απριλίου OVO Hydro, Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο

4 Μαΐου Utilita Arena, Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

6 Μαΐου Co-op Live, Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο

11 Μαΐου The O2, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

28 Μαΐου Ziggo Dome, Άμστερνταμ, Ολλανδία

29 Μαΐου AFAS Dome, Αμβέρσα, Βέλγιο

1 Ιουνίου Uber Arena, Βερολίνο, Γερμανία

3 Ιουνίου PSD Bank Dome, Ντίσελντορφ, Γερμανία

6 Ιουνίου Royal Arena, Κοπεγχάγη, Δανία

9 Ιουνίου Veikkaus Arena, Ελσίνκι, Φινλανδία

11 Ιουνίου Dalhalla, Rättvik, Σουηδία

13 Ιουνίου Sverresboro, Τρόντχαϊμ, Νορβηγία

15 Ιουνίου Plenen, Μπέργκεν, Νορβηγία

18 Ιουνίου Sportsarena, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

20 Ιουνίου Olympiahalle, Μόναχο, Γερμανία

22 Ιουνίου Pula Arena, Πούλα, Κροατία

24 Ιουνίου O2 Arena, Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία

20 Ιουλίου Tauron Arena, Κρακοβία, Πολωνία

24 Ιουλίου ZAG Arena, Ανόβερο, Γερμανία

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ