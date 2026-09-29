Η στήλη δεν θα υποκύψει στον πειρασμό να τοποθετηθεί.

Λίγο οι «κακομοίρηδες» του Χάρη Θεοχάρη, λίγο αυτοί οι περίεργοι που «αν δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη, να πάρουν τα ΜΜΜ» του εκ Πιερίας ορμώμενου Σπ. Κουλκουδίνα, λίγο η καλαμοδρομίες που κατήγγειλε η Ντόρα, δεν χρειάστηκε κάτι άλλο ώστε οι συνήθεις ύποπτοι να επαναφέρουν την ανάγκη ύπαρξης ενός «αντ' αυτού» όταν ο Πρωθυπουργός λείπει για δουλειές στο εξωτερικό.

Και όποτε η συζήτηση πηγαίνει σε σενάρια «αντ' αυτού», αυτομάτως εμφανίζεται εκ νέου το όνομα του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού και ανηψιού του, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα η στήλη παρατηρεί πως έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο, σχεδόν συντονισμένα θα έλεγε κάποιος καχύποπτος, τα σχόλια στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είτε υπογραμμίζουν την ανάγκη ενός «αντ' αυτού» είτε ακόμα πιο τολμηρά αναπολούν την περίοδο Δημητριάδη με το επιχείρημα πως τέτοιες παραφωνίες και «πυρκαγιές» λύνονταν εν τη γενέσει τους.

Η στήλη δεν θα υποκύψει στον πειρασμό να τοποθετηθεί. Απλά επισημαίνει το hype των τελευταίων ημερών στα social media...

Ν.Α.