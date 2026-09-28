Σε φθινοπωρινό σκηνικό μπαίνει πλέον η χώρα μας. Τι δείχνουν τα στοιχεία για πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Θ. Κολυδά.

Σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό φαίνεται να περνά σταδιακά ο καιρός, καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι μεταβολές θα γίνουν συχνότερες το επόμενο διάστημα.

Η 15ήμερη προοπτική δείχνει ότι ο Οκτώβριος κάνει την είσοδό του με αυξημένη αστάθεια, καθώς διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές μπορούν να προκαλέσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες στο ξεκίνημα του Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Κολυδά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένεται αρχικά στη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, όπου υπάρχουν ενδείξεις για περισσότερα φαινόμενα.

Κατά διαστήματα, οι βροχές και οι καταιγίδες είναι πιθανό να επηρεάσουν επίσης τμήματα της βόρειας Ελλάδας και του Αιγαίου, χωρίς ωστόσο να προκύπτει εικόνα για μια γενικευμένη και παρατεταμένη κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα.

Αντίθετα, η τάση που αποτυπώνεται στην 15ήμερη πρόγνωση παραπέμπει σε έναν καιρό με εναλλαγές: βροχερά διαστήματα θα διαδέχονται πρόσκαιρες βελτιώσεις, σε ένα μοτίβο που είναι περισσότερο χαρακτηριστικό του φθινοπώρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υποχωρούν οι υψηλές θερμοκρασίες

Στο θερμοκρασιακό πεδίο, οι επόμενες ημέρες δεν φαίνεται να χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί γενικά κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, σηματοδοτώντας ουσιαστικά τη μετάβαση σε πιο φυσιολογικές φθινοπωρινές συνθήκες.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάζουν κατά περιόδους ενίσχυση, με το Αιγαίο να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου αναμένονται οι σημαντικότερες εντάσεις.

Η εικόνα μετά την πρώτη εβδομάδα

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας της πρόγνωσης αυξάνεται και η αβεβαιότητα.

Ειδικότερα, μετά περίπου την 7η έως τη 10η ημέρα, τα προγνωστικά σενάρια παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο να προσδιοριστούν με ακρίβεια ο χρόνος και η ένταση των επόμενων μεταβολών.

Η γενική εικόνα, πάντως, παραμένει σαφώς φθινοπωρινή, με θερμοκρασίες πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα και περισσότερες πιθανότητες για βροχοπτώσεις.

Το επόμενο διάστημα, επομένως, αναμένεται να χαρακτηρίζεται περισσότερο από εναλλαγές του καιρού παρά από μια ενιαία και παρατεταμένη κακοκαιρία, με τις βροχές και τις καταιγίδες να κάνουν συχνότερα την εμφάνισή τους καθώς προχωρά ο Οκτώβριος.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10166240401104467&id=760859466&ref=embed_post}