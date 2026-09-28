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Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν στη Θεσσαλονίκη τον Σούλη Μαρκόπουλο, μία από τις πιο σημαντικές μορφές των ελληνικών πάγκων.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος ανθρώπων του ελληνικού μπάσκετ αποχαιρέτησαν στη Θεσσαλονίκη τον Σούλη Μαρκόπουλο, μία από τις πιο σημαντικές μορφές των ελληνικών πάγκων.

Το τελευταίο «αντίο» στον Σούλη Μαρκόπουλο, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού μπάσκετ, είπαν τη Δευτέρα (28/9) συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλήματος.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, παρουσία πλήθους κόσμου. Στο πλευρό της συζύγου του, Σταματίας Μαρκοπούλου, βρισκόταν ο γιος τους, Χάρης Μαρκόπουλος.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (25/9), αφήνοντας πίσω του μια πολυετή και σημαντική διαδρομή στους πάγκους του ελληνικού μπάσκετ.