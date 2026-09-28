«Αρκετά πια με αυτή την κυβέρνηση της λαμογιάς και της ρεμούλας. Αρκετά πια με τους λογαριασμούς που πρέπει να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος από τα σκάνδαλα της ΝΔ», αναφέρει ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ.

«Όσο η ΝΔ κατηγορεί την ΕΛΑΣ για λαϊκισμό και παραπληροφόρηση, τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτουν την ωμή αλήθεια για την διακυβέρνηση Μητσοτάκη: σκάνδαλα, εξαπάτηση, κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ και προσθέτει:

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Επιτροπή, η οποία κλήθηκε να εξετάσει τα προγράμματα 2021-2027 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΚΤ+ και «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», σημειώνει πως ουσιαστικά είναι όλα δομημένα πάνω σε μια συστημική παρατυπία.

Διαγωνισμοί διακριτικοί και περιοριστικοί για τον ανταγωνισμό. Απόλυτη και εσκεμμένη απουσία συστήματος ελέγχου και διαχείρισης από την πλευρά του ελληνικού κράτους. Προγράμματα κομμένα και ραμμένα για τους ισχυρούς ημέτερους, που χρησιμοποιούν μπροστινές υπεργολαβικές εταιρείες. Μεθοδευμένος αποκλεισμός ευρωπαϊκών εταιρειών. Αλχημείες με τους αριθμούς των συμμετεχόντων στην κατάρτιση. Επαναλαμβανόμενες απάτες που φτάνουν στο βαθμό του δομικού πια προβλήματος.

Αυτά σημειώνει η Επιτροπή την ώρα που υπολογίζει ότι μόνο για όσα προγράμματα ελέγχθηκαν το κόστος που βαραίνει την χώρα για το σκάνδαλο είναι 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ αν η κυβέρνηση έχει κάνει τα ίδια και σε άλλες συμβάσεις έργων, τότε θα μιλάμε για 25-30 εκατ. ευρώ «διορθώσεων», που πρέπει να καταβάλει η Ελλάδα.

Είναι προφανές ότι η Κατάρτιση για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν ένα μεγάλο πάρτυ. Από τα προγράμματα «Σκόιλ Ελικίκου» μέχρι και σήμερα, είχε βρει χρυσό πεδίο για να εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα και να μοιράζει ζεστό χρήμα σε ημέτερους».

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Καταλήγοντας ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ σημειώνει: «Αρκετά πια με αυτή την κυβέρνηση της λαμογιάς και της ρεμούλας. Αρκετά πια με τους λογαριασμούς που πρέπει να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος από τα σκάνδαλα της ΝΔ».