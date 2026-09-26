Στην ΕΛΑΣ θεωρούν ότι οι διθυραμβικοί τίτλοι μερίδας ΜΜΕ, αποτελούν στην πραγματικότητα την «φωνή» του Μαξίμου, που επιχειρεί να δημιουργήσει ένα κλίμα «πτώσης» και «πίεσης από το ΠΑΣΟ» το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την κοινωνική και δημοσκοπική πραγματικότητα.

Καμία απολύτως ανησυχία δεν υπάρχει στο «στρατηγείο» της ΕΛΑΣ, στη λεωφόρο Αμαλίας, καθώς εκτιμούν ότι η μικρή πτώση που καταγράφεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το καλοκαίρι αποτελούν μια φυσιολογική εξέλιξη. Μάλιστα, θεωρούν ότι η δημοσκοπική εικόνα του της Συμπαράταξης θα «διορθωθεί» πολύ γρήγορα και πως πλησιάζοντας προς τις γιορτές θα αναπτύξει ισχυρή δυναμική.

Το καλοκαίρι της σταθεροποίησης

Η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που υπάρχει εδώ και τέσσερις μήνες. Επομένως, δεν είναι καθόλου παράδοξο που προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα που πολλές φορές μοιάζουν με «παιδικές ασθένειες». Με την ίδρυση της, πέτυχε να γίνει δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις – θέση που διατηρεί με μεγάλη άνεση.

Στην πρώτη φάση δράσης του κόμματος, η Συμπαράταξη λειτούργησε με λίγα πρόσωπα, καθώς επιχείρησε πρώτα να επενδύσει στο προγραμματικό σκέλος με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, το οργανωτικό έμεινε σχετικά πίσω, με αποτέλεσμα να γίνει αισθητή η απουσία των στελεχών της από την περιφέρεια. Σε με καμία περίπτωση δεν είναι ο βασικός λόγος της μικρής δημοσκοπικής υποχώρησης, αλλά είναι ένα στοιχείο που στην Αμαλίας δεν υποτιμούν.

Πλέον, όμως, η ΕΛΑΣ έχει βάλει τις βάσεις για την πανελλαδική της δικτύωση. Υπάρχουν ήδη τα συντονιστικά ανά περιφέρεια και εδώ και λίγες ημέρες υπάρχουν τα αντίστοιχα και ανά νομό-εκλογική, ενώ σύντομα θα είναι έτοιμα και τα συντονιστικά των δήμων. Με τις παραπάνω κινήσεις, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην περιφέρεια θα αντιμετωπιστούν και πως οι προοδευτικοί πολίτες θα «αγκαλιάσουν» το νέο εγχείρημα.

Η «απειλή» του ΠΑΣΟΚ

Βλέποντας κάποιος τα ευρήματα όλων των δημοσκοπήσεων των τελευταίων δύο εβδομάδων, διαπιστώνει ότι η ΕΛΑΣ κινείται από τα ίδια επίπεδα ως και πτώση της τάξεως του 1,3%. Με απλά λόγια, αρκετά εντός των ορίων του στατιστικού λάθος. Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει από τα ίδια νούμερα, ως και κέρδη που φτάνουν στη μία ποσοστιαία μονάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άρα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση για «πολιτική ανατροπή» ως προς τα πρωτεία στον προοδευτικό χώρο. Η Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή στην Κεντροαριστερά.

Στην ΕΛΑΣ θεωρούν ότι οι διθυραμβικοί τίτλοι μερίδας ΜΜΕ, αποτελούν στην πραγματικότητα την «φωνή» του Μαξίμου, που επιχειρεί να δημιουργήσει ένα κλίμα «πτώσης» και «πίεσης από το ΠΑΣΟ» το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την κοινωνική και δημοσκοπική πραγματικότητα.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, στις πολλές συναντήσεις που πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες, φέρεται να υποστηρίζει ότι το πρόβλημα της Χαριλάου Τρικούπη είναι πως εκλογικά και δημοσκοπικά κινείται ανάμεσα στο 8 και το 12%. Δεν μπορεί να πάει ούτε πιο κάτω, αλλά ούτε και πιο πάνω.

Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει εφησυχασμός στις τάξεις της ΕΛΑΣ. Αντίθετα, προγραμματίζονται μια σειρά από δράσεις και περιοδείες -που σε αρκετές εξ αυτών θα συμμετέχει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας- οι οποίες θα αποτελέσουν το «καύσιμο» για τη δημοσκοπική της άνοδο.