Ανακοίνωση του Τομέα Αθλητισμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου.

Τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου εκφράζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε επί δεκαετίες τον ελληνικό αθλητισμό με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ μέσα από τη μακρά παρουσία του στους πάγκους ελληνικών ομάδων, με ιδιαίτερη αναφορά στη Θεσσαλονίκη, την οποία αγάπησε και με την οποία συνδέθηκε διαχρονικά.

Πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες και τη σημαντική προπονητική του διαδρομή, η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει την ευρύτερη προσφορά και την προσωπικότητα του εκλιπόντος. Όπως αναφέρει, ο Μαρκόπουλος αντιμετώπισε τον αθλητισμό ως έναν χώρο παιδείας, συλλογικής προσπάθειας και διαμόρφωσης χαρακτήρων.

Η στάση και η πολυετής διαδρομή του του χάρισαν τον σεβασμό όχι μόνο των ανθρώπων του μπάσκετ, αλλά και ευρύτερα της αθλητικής κοινότητας.

«Σε μια περίοδο που ο ελληνικός αθλητισμός έχει ανάγκη από ανθρώπους με γνώση, αξιοπρέπεια και διαχρονική προσφορά, η απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου είναι ιδιαίτερα σημαντική», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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Ο Τομέας Αθλητισμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους, στους συνεργάτες και στους αθλητές που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, η παρακαταθήκη του Σούλη Μαρκόπουλου αναμένεται να παραμείνει ζωντανή στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή την Παρακσευή 25 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 77 ετών.