Στο πλαίσιο της θεσμικής πρωτοβουλίας του ΕΕΑ έχουν προσκληθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών θα παραστεί την προσεχή Δευτέρα (28/9) ο Αλέξης Τσίπρας. Η συζήτηση με τον πρόεδρο του ΕΕΑ και τα μέλη του ΔΣ θα επικεντρωθεί στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της αγοράς.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΕΕΑ έχει ήδη επισκεφθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας θεσμικής πρωτοβουλίας έχουν προσκληθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών:

«Με στόχο να θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προτάσεις των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνεχίζει τον θεσμικό διάλογο με τους πολιτικούς αρχηγούς.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), κ. Αλέξης Τσίπρας, θα παραστεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Α. τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:00 (Πανεπιστημίου 44 & Χαριλάου Τρικούπη, 2ος όροφος).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τα μέλη του Δ.Σ. θα επικεντρωθεί στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της αγοράς.

Μεταξύ των θεμάτων που απασχολούν έντονα τον επιχειρηματικό κόσμο είναι η παρατεταμένη ακρίβεια, το υπέρογκο ενεργειακό κόστος, η φορολογία, η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η ανταγωνιστικότητα, η γραφειοκρατία και η ανάγκη δημιουργίας ενός σταθερού και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στον κύκλο επαφών που έχει ξεκινήσει το Ε.Ε.Α. με τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχει ήδη προηγηθεί διάλογος με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας θεσμικής πρωτοβουλίας έχουν προσκληθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού.

Το Ε.Ε.Α., μέσα από τον διάλογο με το σύνολο του πολιτικού κόσμου, επιδιώκει να αναδείξει με τεκμηριωμένο τρόπο τις προτεραιότητες της αγοράς και να μεταφέρει στο πολιτικό επίπεδο τη φωνή των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο οι προτάσεις τους να αποτελέσουν αντικείμενο ουσιαστικού διαλόγου και να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό των πολιτικών για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

Για όσους δεν καταφέρουν να παραστούν η συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσω διαδικτύου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtube.com/live/GMEys_0EK3w?feature=share».