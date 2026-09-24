Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ επιλέγει να κλείσει οριστικά τη συζήτηση για «ντέρμπι» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ και να ξεκαθαρίσει με κάθε τρόπο ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το σκληρό και ταυτόχρονα σαφές δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» έθεσε την Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας ενόψει των επόμενων εκλογών, επιλέγοντας να κλείσει οριστικά τη συζήτηση για «ντέρμπι» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ και να ξεκαθαρίσει με κάθε τρόπο ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, στην Αμαλίας είναι κάτι παραπάνω ευχαριστημένοι με τις δύο δημόσιες παρεμβάσεις το τελευταίο διήμερο, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε ότι είναι ικανός να επιβάλει πολιτική ατζέντα, ακόμα και αν βρίσκεται στην… εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση.

Το σκληρό δίλημμα Τσίπρα

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η χώρα βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Τα κόμματα αρχίζουν να ξεδιπλώνουν σταδιακά τη στρατηγική τους στον δρόμο προς τις προσεχείς κάλπες. Υπό αυτό το πρίσμα, γίνεται ξεκάθαρο ότι η ΕΛΑΣ σκοπεύει να παίξει τα δικά της «χαρτιά».

Το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον «Σκάι», είναι όντως σκληρό, αλλά σαφές, αναφέρουν οι συνεργάτες του επικεφαλής της Συμπαράταξης. Και απευθύνεται πρωτίστως στους προοδευτικούς πολίτες - αλλά και στους συντηρητικούς που δεν επιθυμούν να δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κερδίζει μια τρίτη τετραετία.

Σε γενικές γραμμές η επεξήγηση δόθηκε από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό, που σημείωσε πως «αν θα υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας είναι η ΕΛΑΣ». Με απλά λόγια, επιχειρεί να βγάλει εκτός «κάδρου» το ΠΑΣΟΚ

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Μια ακόμα τοποθέτηση που δίνει ακόμα πιο ξεκάθαρα το περίγραμμα του διλήμματος, είναι αυτή του Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος μιλώντας στο «Attica», σημείωσε πως «η ΕΛΑΣ διαθέτει πρόγραμμα, όραμα και σχέδιο, ισχυρή ηγεσία, ικανά στελέχη και οργανωτική δομή. Υπάρχει άλλο κόμμα που να διεκδικεί την εξουσία και να έχει και τα τέσσερα;».

Είναι δεδομένο ότι στόχος της Αμαλίας είναι να πιέσει όσο γίνεται περισσότερο τη Χαριλάου Τρικούπη ώστε να μπορέσει να συσπειρώσει γύρω της το προοδευτικό «αντιμητσοτακικό» μπλοκ πολιτών.

Πάντως, η τοποθέτηση αυτή που προκάλεσε τις αντιδράσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και της Χαριλάου Τρικούπη, έγινε αφότου είχαν θέσει επί τάπητος τα δικά τους σκληρά διλήμματα, τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και το ΠΑΣΟΚ. Το «Μητσοτάκης ή χάος» και το «πολιτική αλλαγή μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα», είναι εξίσου σκληρά και επίσης σαφή.

Βγαίνει «μπροστά», βάζει ατζέντα

Αν ένα συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί με ασφάλεια από τις δύο προηγούμενες ημέρες, αυτό είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαιώνει ότι σκοπεύει να βγει μπροστά ο ίδιος. Αντικειμενικά αποτελεί το πιο δυνατό «όπλο» της ΕΛΑΣ, λένε από την Αμαλίας. Παράλληλα, κατέστη σαφές ότι είναι σε θέση να δημιουργήσει πολιτική «ατζέντα» - πράγμα καθόλου εύκολο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπληρώνουν τα ίδια πρόσωπα.

Οι προτάσεις που έκανε την Τρίτη για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα έγιναν εντός του κυρίαρχου πλαισίου και από μια σκοπιά σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης μιας κρίσης. Επομένως, εκ των πραγμάτων, κατάφερε να αντικρούσει εν τη γεννέσει τους, τις μόνιμες κυβερνητικές «κραυγές» για «άφρονες θέσεις» που του καταλογίζουν.

Η αμηχανία των κυβερνητικών στελεχών στα τηλεοπτικά παράθυρα ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. Και αρκεί κάποιος να δει τα επιχειρήματα που επιστράτευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να του απαντήσει, τα οποία ήταν βγαλμένα από το «χρονοντούλαπο» της περασμένης δεκαετίας.

Το δε ΠΑΣΟΚ, στάθηκε στο ότι δεν παρουσίασε τις προτάσεις αυτές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά μια εβδομάδα αργότερα, σαν δηλαδή να μη μπορεί κάποιο κόμμα να επικαιροποιεί ή να «εμπλουτίζει» τις προγραμματικές του θέσεις.