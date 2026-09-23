«Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κ. Τσίπρα. Απέφυγε να απαντήσει στα καίρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του», αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

«Βολές» κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκηςμε αφορμή τα όσα είπε σήμερα ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, στη συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματός του, αλλά και για το κόστος των προτάσεών του στον τομέα της ενέργειας.

«Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κ. Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο πρώην πρωθυπουργός δεν απάντησε στο ζήτημα της κοστολόγησης του προγράμματός του, την οποία, όπως υποστήριξε, ακόμη και ο τομεάρχης Οικονομικών του την έχει υπολογίσει σε 7,5 δισ. ευρώ ετησίως και όχι στην τετραετία, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν έδωσε απαντήσεις για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, κάνοντας λόγο για «κάλπικες» υποσχέσεις και «λεφτόδεντρα».

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που έγιναν το 2019, λίγο πριν από τις εκλογές και την αλλαγή κυβέρνησης.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ανοησίες» τις επικρίσεις για τις συγκεκριμένες αλλαγές, οι οποίες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, προέβλεπαν ελαφρύτερες ποινές για σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ άλλων για την ανθρωποκτονία και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Όλη η ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη:

«Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κ. Τσίπρα. Απέφυγε να απαντήσει στα καίρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, την οποία ακόμα και ο τομεάρχης Οικονομικών του υπολόγισε σε 7,5 δισ. ευρώ ετησίως και όχι στην τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος.

Δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε «κάλπικες» υποσχέσεις και λεφτόδεντρα.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, «ανοησίες» τις κατηγορίες για τις αλλαγές που ο ίδιος έκανε στον Ποινικό Κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία το 2019, με τις οποίες προβλέφθηκαν ελαφρύτερες ποινές για ειδεχθή και σοβαρά εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δωροδοκία μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Κάλεσε την κυβέρνηση, η οποία νομοθέτησε ώστε να μην μπορούν, εφόσον το αποφασίσει η Δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να υποκαταστήσει τον ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ίσως βέβαια μπερδεύτηκε, επειδή επί των ημερών του λειτουργούσε στο Μαξίμου «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», κατά δήλωση του τότε υπουργού του, Σταύρου Κοντονή.

Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης «έκδοσης» του κ. Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της «rebranded» εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό: Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους».

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