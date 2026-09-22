Στις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την υπόθεση του Qatargate. Όλο το παρασκήνιο για την ανάκληση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του και το ταξίδι του πρώην επιτρόπου της ΕΕ και νυν βουλευτή της ΝΔ στις Βρυξέλλες.

Τρεις μήνες χρειάστηκε να περάσουν για να ανακρούσει πρύμναν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και, από την κατηγορηματική άρνηση να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές, με τη χαρακτηριστική τηλεοπτική δήλωση «δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά», να πάρει το αεροπλάνο και να μεταβεί αυτοβούλως στις Βρυξέλλες για να εμφανιστεί ενώπιόν τους.

Τι προηγήθηκε

Η ανατροπή ήρθε λίγα μόλις 24ωρα μετά την απόφαση της Βουλής να άρει την ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς οι βελγικές αρχές ανακάλεσαν το ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει σε βάρος του για εμπλοκή στην υπόθεση του Qatargate. Μετά την ανάκληση του εντάλματος από τις βελγικές αρχές, για την οποία ενημερώθηκε ηλεκτρονικά η Εισαγγελία Εφετών, η απόφαση της ελληνικής Βουλής κατέστη άνευ αντικειμένου, αφού οι λόγοι εκτέλεσής του είχαν πλέον εκλείψει.

Ανεφάρμοστη η άρση ασυλίας

Έτσι, η άρση της ασυλίας του Δημ. Αβραμόπουλου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας και με τη σύμφωνη γνώμη του ελεγχόμενου βουλευτή, έμεινε επί της ουσίας στα χαρτιά, χωρίς να χρήζει εφαρμογής στην πράξη.

Ο πρώην επίτροπος της ΕΕ και νυν βουλευτής της ΝΔ, αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του, χωρίς χρονοτριβή, μετέβη με απόλυτη μυστικότητα στις Βρυξέλλες, όπου παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να παράσχει εξηγήσεις και να δώσει όλα τα στοιχεία που δείχνουν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα του αποδίδονται.

Οι συνεννοήσεις με τις βελγικές αρχές

Η αλλαγή της στάσης του Δημ. Αβραμόπουλου είχε πάντως διαφανεί και κατά τη διάρκεια της συζήτησης της ασυλίας του στη Βουλή, όταν έλεγε μάλιστα με νόημα πως η προσέλευσή του έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί, έπειτα από συνεννόηση των νομικών εκπροσώπων του με τις βελγικές αρχές.

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Αλλαγή στάσης του Δημ. Αβραμόπουλου

Η μεταστροφή αυτή του Δημ. Αβραμόπουλου και η πρόθεσή του να εμφανιστεί με δική του βούληση, αυτή τη φορά, στις βελγικές δικαστικές αρχές, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει να ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες, φαίνεται ότι καθόρισαν και τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες. Οι βελγικές αρχές συνεκτίμησαν την αλλαγή της στάσης του, σύμφωνα με πληροφορίες, με αποτέλεσμα να ανακαλέσουν το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Αρνείται ποινική εμπλοκή

Ο Δημ. Αβραμόπουλος από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα, αποδίδοντας τη μη προσέλευσή του στις βελγικές αρχές σε «λάθος» συμβουλές των δικηγόρων του.

Στο πολυσέλιδο υπόμνημα που είχε καταθέσει ο βουλευτής κατά τη συζήτηση στη Βουλή έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο της Fight Impunity, της οργάνωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Όπως υποστηρίζει, ο ρόλος του ήταν «αποκλειστικά τιμητικός και συμβουλευτικός», χωρίς εκτελεστικές, διοικητικές, οικονομικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Επιπλέον, έχει πει ότι, πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, είχε ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για τους πρώην Επιτρόπους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι αμοιβές που έλαβε ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, γνωστές στις ελληνικές αρχές και φορολογημένες.