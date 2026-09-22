Έτοιμη λειτουργικότητα, χωρίς τους περιορισμούς του έτοιμου λογισμικού.

Τα Jaggle.Apps, είναι ένα οικοσύστημα επιχειρησιακών εφαρμογών που αναπτύχθηκαν πάνω στην πλατφόρμα Jaggle.eu, αξιοποιώντας τεχνολογία AI-powered Low-code.

Είναι σχεδιασμένα για μεγάλο εύρος επιχειρηματικών αναγκών, βοηθούν τους οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους να υποστηρίζουν και να αυτοματοποιούν κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες και ροές εργασίας μέσα σε ένα περιβάλλον επαυξημένων δυνατοτήτων διακυβέρνησης και ελέγχου.

Η νέα σειρά εφαρμογών Jaggle.Apps, συνδυάζει έτοιμη λειτουργικότητα με δυνατότητα παραμετροποίησης, διασύνδεσης και εξέλιξης, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Η πρώτη παρουσίαση της σειράς περιλαμβάνει τα Jaggle.CRM, Jaggle.HR, Jaggle.Signage, Jaggle.Conversational AI, Jaggle.RAG, Jaggle.AutoML και Jaggle.XL2App, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών: από διαχείριση πωλήσεων, υποστήριξη πελατών, διαχείριση συμβάσεων και ανθρώπινου δυναμικού έως την ψηφιακή σήμανση, αυτοματοποίηση εξυπηρέτησης πελατών ,αξιοποίηση της γνώσης του οργανισμού με χρήση RAG, προγνωστική ανάλυση και μετατροπή υπολογιστικών φύλλων σε λειτουργικές εφαρμογές.

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Η ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης της COMSYS στις 17 Σεπτεμβρίου, όπου τα Jaggle.Apps παρουσιάζονται για πρώτη φορά, αναδεικνύοντας έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόζουν και να εξελίσσουν το επιχειρησιακό τους λογισμικό.

Έτοιμη λειτουργικότητα, χωρίς τους περιορισμούς του έτοιμου λογισμικού

Τα Jaggle.Apps ξεκινούν από έτοιμη λειτουργικότητα, ώστε ένας οργανισμός να μη χρειάζεται να αναπτύξει κάθε νέα εφαρμογή από μηδενική βάση. Ταυτόχρονα, δεν περιορίζονται σε ένα άκαμπτο, τυποποιημένο μοντέλο: μπορούν να παραμετροποιηθούν, να προσαρμοστούν και να διασυνδεθούν με υφιστάμενα συστήματα, ώστε να προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης

Η ταχύτητα αξιοποίησης σε συνδυασμό με τις απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και ταχύτητα στην ενσωμάτωση αλλαγών , αποτελούν τα κοινά χαρακτηριστικά των Jaggle.Apps.

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