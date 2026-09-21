Για γραφειοκρατικό λαβύρινθο, που αφήνει τους δανειολήπτες χωρίς σαφή καθοδήγηση και ουσιαστικές απαντήσεις κάνει λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σκληρή κριτική εξαπέλυσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της κυβέρνησης στην υπόθεση των κόκκινων δανείων.

«Όταν οι εταιρείες διαχείρισης δανείων απαιτούν δόσεις, τόκους και χρεώσεις, το σύστημα λειτουργεί με ταχύτητα. Όταν ο πολίτης ζητά προστασία, αρχίζει το πινγκ πονγκ των αρμοδιοτήτων» σχολιάζει σε ανάρτησή του στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συνεχίζει ενημερώνοντας πως «Με ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνω στο προσκήνιο αυτόν τον γραφειοκρατικό λαβύρινθο που αφήνει τους δανειολήπτες χωρίς σαφή καθοδήγηση και ουσιαστικές απαντήσεις.

»Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών παραπέμπει για την Ελλάδα μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ίδια η Τράπεζα, όμως, διευκρινίζει ότι ζητήματα όπως ο υπολογισμός τόκων και οφειλής, ορισμένες χρεώσεις, η άρνηση παροχής πληροφοριών και οι οχλήσεις δεν εμπίπτουν στο σύνολό τους στις αρμοδιότητές της».

Ο Σάκης Αρναούτογλου διερωτάται «Πού πρέπει, λοιπόν, να απευθυνθεί ο πολίτης; Ποιος εξετάζει την καταγγελία του και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να του απαντήσει; Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι ή την περιουσία του να αναγκάζεται να γίνει νομικός για να ανακαλύψει ποια υπηρεσία είναι αρμόδια»

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Το αίτημα Αρναούτογλου στην Κομισιόν

Με την ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά από την Κομισιόν:

- Να ελέγξει εάν οι δανειολήπτες ενημερώνονται πραγματικά για την αρμόδια αρχή, ανάλογα με το αντικείμενο της καταγγελίας τους.

- Να αποσαφηνιστεί γιατί η ευρωπαϊκή ενημέρωση εμφανίζει μόνο την Τράπεζα της Ελλάδος και να δημοσιοποιηθεί ποιος είναι αρμόδιος για τι και πώς παραπέμπονται οι καταγγελίες.

- Να δημοσιευθούν συγκρίσιμα στοιχεία για τις καταγγελίες, τον χρόνο εξέτασης, την έκβασή τους και τις κυρώσεις ή τα διορθωτικά μέτρα.

Ο Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει ακόμα και το «ζήτημα των μεταβιβάσεων πιστώσεων πριν από τις 30 Δεκεμβρίου 2023, στις οποίες δεν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή Οδηγία».

Κλείνει την ανάρτησή του λέγοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να δημιουργήσει άμεσα έναν σαφή, ενιαίο και προσβάσιμο μηχανισμό καταγγελιών. Η ενημέρωση, η έγκαιρη εξέταση και η λογοδοσία είναι στοιχειώδεις απαιτήσεις προστασίας των πολιτών. Οι δανειολήπτες χρειάζονται απαντήσεις και πραγματική προστασία. Η ευθύνη δεν μπορεί να χάνεται από υπηρεσία σε υπηρεσία» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122217786926520535&id=61565616050254&mibextid=wwXIfr&rdid=9kfdNVMgv7S6nPVk}





