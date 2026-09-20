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Πολιτικός «σεισμός» στη Γερμανία: Πρώτη η AfD στο Μεκλεμβούργο - «Καταστροφικό αποτέλεσμα» λέει ο Μερτς

Πολιτικός «σεισμός» στη Γερμανία: Πρώτη η AfD στο Μεκλεμβούργο - «Καταστροφικό αποτέλεσμα» λέει ο Μερτς Φωτογραφία: AP/Markus Schreiber
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Στο Βερολίνο, η Αριστερά (Die Linke) αναμένεται να αναδειχθεί πρώτη δύναμη στις εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με τα exit polls.

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι ψηφοφόροι στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, σε δύο περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις που ξεπερνούν τα όρια της τοπικής πολιτικής και αποκτούν ευρύτερη σημασία για το πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.

Οι κάλπες ανοίγουν μόλις δύο εβδομάδες μετά την ισχυρή εκλογική επίδοση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, γεγονός που έχει εντείνει τη συζήτηση για τη δυναμική του κόμματος, αλλά και για την πορεία των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη σημαντικό τεστ για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και στα δύο κρατίδια.

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Με το βλέμμα στραμμένο στην AfD

Η AfD έχει ενισχύσει αισθητά την παρουσία της στην ανατολική Γερμανία, ενώ οι σημερινές αναμετρήσεις αποτελούν πεδίο δοκιμής για το κατά πόσο αυτή η δυναμική μπορεί να μεταφραστεί σε νέα εκλογικά κέρδη.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η μάχη για την πρώτη θέση εμφανίζεται ιδιαίτερα αμφίρροπη, με το SPD και την AfD να βρίσκονται κοντά στις δημοσκοπικές μετρήσεις. Την ίδια ώρα, το CDU κινδυνεύει να καταγράψει εξαιρετικά χαμηλή επίδοση, με δημοσκόπηση της Forschungsgruppe Wahlen να το τοποθετεί στο 6%, οριακά πάνω από το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο.

Στο κρατίδιο, το SPD στηρίζει σημαντικό μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας στην πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέσιγκ, ενώ η AfD δίνει έμφαση σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια και η ενεργειακή πολιτική.

Η μάχη του Βερολίνου και η στεγαστική κρίση

Στην πρωτεύουσα, η προεκλογική ατζέντα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, με τη στέγαση και το κόστος ζωής να βρίσκονται στην κορυφή των ανησυχιών των ψηφοφόρων.

Περίπου το 85% των νοικοκυριών του Βερολίνου κατοικεί σε ενοικιαζόμενα ακίνητα, ενώ οι τιμές των ζητούμενων ενοικίων έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάγκη δημιουργίας περίπου 211.000 νέων κατοικιών έως το 2040.

Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που καταγράφηκαν πριν από την ψηφοφορία, το Die Linke εμφανιζόταν στην πρώτη θέση, ακολουθούμενο από το CDU, ενώ η AfD κατέγραφε επίσης σημαντική υποστήριξη.

Η στεγαστική κρίση έχει μετατραπεί σε ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα να καταθέτουν διαφορετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών ενοικίων και της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών.

Πίεση στον Φρίντριχ Μερτς

Τα αποτελέσματα των δύο κρατιδίων αναμένεται να αξιολογηθούν και σε σχέση με τη συνολική πορεία της κυβέρνησης Μερτς.

Η γερμανική οικονομία, το αυξημένο κόστος ενέργειας, οι τιμές των κατοικιών και οι μεταρρυθμίσεις σε φορολογία, συντάξεις και υγεία αποτελούν βασικές πηγές πολιτικής δυσαρέσκειας. Το ζήτημα έχει ενισχύσει την πίεση προς την κυβέρνηση, ενώ στο εσωτερικό του CDU έχουν ήδη καταγραφεί συζητήσεις για την πολιτική πορεία του κόμματος.

Ο Μερτς επιχείρησε τις τελευταίες ημέρες να δώσει έμφαση σε μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών, μεταξύ άλλων με φορολογικές παρεμβάσεις στα καύσιμα.

Ωστόσο, οι σημερινές εκλογές δεν αφορούν τυπικά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το πολιτικό τους αποτύπωμα, όμως, μπορεί να επηρεάσει τη συζήτηση για τη δυναμική των κομμάτων και τη στρατηγική τους ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων.


LIVE

  • Μερτς μετά τις εκλογικές απώλειες του CDU: «Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία είναι καταστροφή»

    19:26:05

    Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μετά τα πλήγματα που δέχθηκε το συντηρητικό CDU στις εκλογικές αναμετρήσεις στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο.

    «Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί. Είναι μια καταστροφή», δήλωσε ο Μερτς.

    Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και στις ολοένα βαθύτερες κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις, τονίζοντας ότι «η απάντηση δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στις παλιές καλές εποχές».

    «Η απάντηση πρέπει να είναι να καταστήσουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν. Η Γερμανία είναι ικανή να μεταρρυθμιστεί», είπε στους δημοσιογράφους.

    Παράλληλα, έκανε έμμεση αναφορά στο ακροδεξιό AfD, υποστηρίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν «θεραπεία απέναντι στο αυταρχικό δηλητήριο».

    «Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, επειδή θέλω να πάω τη χώρα μας μπροστά», κατέληξε ο Φρίντριχ Μερτς.

  • Πώς ψήφισε το Βερολίνο στις τελευταίες εκλογές

    19:23:08

    Τα αποτελέσματα των τελευταίων κρατικών εκλογών το 2023 ήταν τα εξής:

    • CDU 28,2% (52 έδρες)
    • SPD 18,4% (34 έδρες)
    • Πράσινοι 18,4% (34 έδρες)
    • Αριστερά 12,2% (22 έδρες)
    • AfD 9,1% (17 έδρες)

    Συνολικά 159 μέλη του κοινοβουλίου εξελέγησαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το FDP δεν κατάφερε να κερδίσει εκπροσώπηση με 4,6% των ψήφων.

    Η CDU έγινε το ισχυρότερο κόμμα για πρώτη φορά από το 1999 και ο Κάι Βέγκνερ (CDU) στη συνέχεια σχημάτισε συνασπισμό με το SPD και έγινε Δήμαρχος.

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