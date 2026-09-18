Η ψήφος των Ρώσων στις εκλογές αυτές ελάχιστα θα αλλάξει τη δομή της Δούμας, σχολιάζουν οι New York Times, που αναλύουν πώς λειτουργεί ο μηχανισμός ελέγχου της ψηφοφορίας.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία άρχισαν την Παρασκευή, σε μία τριήμερη διαδικασία που θα αναδείξει την επόμενη ηγεσία στην κρατική Δούμα.

Δεδομένων των συνθηκών αυτό ακούγεται οξύμωρο. Και όμως όπως εξηγούν οι New York Times, η Ρωσία και ο ίδιος ο Πούτιν χρειάζεται την ψήφο. Αυτές οι εκλογές, οι πρώτες μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2020, είναι κρίσιμες για την κυβέρνηση ως πηγή νομιμότητας.

Οι Ρώσοι άρχισαν σήμερα να προσφεύγουν στις κάλπες, σε μία διαδικασία προσεκτικά δομημένη από το Κρεμλίνο, με στόχο να προβάλει τη λαϊκή υποστήριξη για τη συνέχιση ενός πολέμου που διανύει πλέον το πέμπτο έτος του.

Από το 2021, όταν διεξήχθησαν οι προηγούμενες εκλογές για την κρατική Δούμα, η χώρα έχει αλλάξει δραματικά. «Το πολιτικό σύστημα έχει αποβάλλει και τα τελευταία ίχνη ανοχής στη διαφωνία» σχολιάζουν οι New York Times.

{https://x.com/visegrad24/status/2100980573435044190}

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Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, ανάμεσά τους και οι πιο σκληροί υποστηρικτές της αντιπολίτευσης και οι ακτιβιστές κατά του καθεστώτος Πούτιν. Σχεδόν όλα τα αντικυβερνητικά Μέσα έχουν υποχρεωθεί να κλείσουν και ή να λειτουργούν από το εξωτερικό.

Τους τελευταίους μήνες, το άγχος στην κοινωνία κλιμακώνεται λόγω των εντεινόμενων οικονομικών και πολιτικών επιπτώσεων του πολέμου. Ωστόσο, οι κατευθυνόμενες εκλογές προσφέρουν ελάχιστη διέξοδο στη δυσαρέσκεια. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και τους αναλυτές, η ψήφος των Ρώσων ελάχιστα θα αλλάξει τη δομή της Δούμας. Το κόμμα Πούτιν, η «Ενωμένη Ρωσία» αναμένεται να κερδίσει εκ νέου την νομοθετική της υπεροχή, με τις υπόλοιπες έδρες να μοιράζονται ανάμεσα στα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έλαβε ωστόσο το «ok» να κατέβει στις εκλογές απέναντι από την «Ενωμένη Ρωσία».

Η σημασία

Στη Μόσχα, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς ότι διεξάγονται εκλογές, Οι προεκλογικές αφίσες είναι σπάνιες στους δρόμους και μόνο ελάχιστοι ακτιβιστές πετούν φέιγ βολάν στους δρόμους. Δεν υπήρξαν μεγάλης κλίμακας υπαίθριες συγκεντρώσεις και οι τηλεοπτικές συζητήσεις τράβηξαν την προσοχή μόνο στο πόσο άτονοι και αδιάρθρωτοι ήταν οι υποψήφιοι. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υποψήφιοι απείχαν εντελώς από τα πολιτικά debate.

Παρόλα αυτά, η ψηφοφορία είναι κρίσιμη για εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία, είπε ο Ilya Grashchenkov, πολιτικός αναλυτής στη Μόσχα, σύμβουλος Ρώσων πολιτικών και κομμάτων. Ο κ. Grashchenkov είπε πως οι κρατικά διεξαγόμενες εκλογές, παρέχει στο Κρεμλίνο την «μόνη πηγή νομιμότητας». Η κυβέρνηση μπορεί να έχει και να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα αυτά ως απόδειξη, ότι δηλαδή αποδίδει για τον ρωσικό λαό, ακόμη και με τις προφανείς επιφυλάξεις που συνοδεύουν μια μη ελεύθερη ψηφοφορία.

Οι εκλογές επίσης ενισχύουν το επίσημο αφήγημα. Επανειλημμένα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επισημάνει ότι η Ρωσία συνεχίζει να διεξάγει εκλογές παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι σαφές «χτύπημα» στην απόφαση Ζελένσκι να αναβάλλει τις εκλογές στην Ουκρανία λόγω του πολέμου.

Φυσικά δεν γίνεται καμία αναφορά στις αμφισβητούμενες εκλογές που διεξάγονται στη Ρωσία.

Τον Ιούνιο ο ίδιος ο Πούτιν δήλωσε «Πρέπει να κάνουμε εκλογές, δεν πρέπει να φοβόμαστε να διεκδικήσουμε την εξουσία. Και θα συμβούλευα όλους να κάνουν το ίδιο. Ειδικά την Ουκρανία».

Μηχανισμοί ελέγχου

Οι εκλογές στη Ρωσία ενορχηστρώνονται μέσω ενός περίπλοκου, πολυεπίπεδου συστήματος που διαχειρίζεται ο πολιτικός μηχανισμός του Κρεμλίνου.

Πρώτα, ξεσκαρτάρονται οι ανεπιθύμητοι υποψήφιοι από νωρίς. Φέτος, αυτό που ξεχώρισε ήταν η απομάκρυνση από τα ψηφοδέλτια του φιλελεύθερου κόμματος Yabloko, το οποίο ζητούσε άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Η συμμετοχή του στις εκλογές απλά απαγορεύθηκε ταχύτατα αφού ενίσχυσε το αίσθημα υπέρ της ειρήνης στη Ρωσία, το οποίο φαινόταν ισχυρότερο από ό,τι ανέμενε το Κρεμλίνο.

Δεύτερον, οι κεντρικοί πολιτικοί διαχειριστές της κυβέρνησης έθεσαν τους στόχους για την τελική σύνθεση της Δούμας, είπε ο πολιτικός αναλυτής, κ. Grashchenkov.

Οι στόχοι αυτοί περνούν στο κατώτερο και αμέσως επόμενο επίπεδο Αρχών, που έχουν την αρμοδιότητα να θέτουν συγκεκριμένα όρια, που βασίζονται στα δημογραφικά και πολιτιστικά προφίλ των περιφερειών.

Στη συνέχεια, οι τοπικοί κυβερνήτες και οι πολιτικοί σύμβουλοι ασκούν πίεση που στόχο έχει να αναγκάσουν τους δημόσιους υπαλλήλους να πάνε στις κάλπες προς στήριξη της κυβέρνησης. Οι τοπικές επιχειρήσεις που στηρίζουν την κυβέρνηση επίσης ασκούν πίεση στους εργαζόμενούς τους να ψηφίσουν, μέσω της συμμετοχής των ψηφοφόρων σε κληρώσεις ή της παροχής άλλων κινήτρων.

Στο τελευταίο στάδιο, το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί διαδικτυακή ψηφοφορία, που είναι διαθέσιμη για πάνω από το ένα τρίτο των ρωσικών περιφερειών, για να καθορίσει το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον αναλυτή. Αν και εικάζεται πως η κυβέρνηση δεν συμμετέχει άμεσα στη νοθεία των ψήφων, ακτιβιστές της αντιπολίτευσης το έχουν κατηγορήσει ότι αλλάζει τις ψήφους από την online διαδικασία, κάτι που είναι σαφώς πιο εύκολο από τις φυσικές χάρτινες ψήφους.

Η εξέλιξη

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991, η Ρωσία αρχικά προσπάθησε να διεξάγει ανοιχτές βουλευτικές εκλογές βάσει του δυτικού μοντέλου.

Αυτή η περίοδος δεν μακροημέρευσε. Το 1993, κατά τη διάρκεια των πρώτων μετά σοβιετικών εκλογών, ένα εθνικιστικό κόμμα κέρδισε τις φιλοκρεμλινικές δυνάμεις. «Σε εκείνο το σημείο, τότε ξεπήδησε η ιδέα ότι όλα θα έπρεπε να εποπτεύονται» σημείωσε ο αναλυτής.

Με τον καιρό η ένταση της εποπτείας και της διαχείρισης άρχισε να αυξάνεται. Στην αρχή, το Κρεμλίνο άρχισε να κλίνει προς του Ρώσους ολιγάρχες για να χρηματοδοτήσουν κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Από το 2000, στάλθηκαν σε διάφορες περιφέρειες πολιτικοί στρατηγικής διαχείρισης για να φροντίσουν να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Την δεκαετία πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι αρχές βασίζονται σε πιο σκληρές τακτικές, εξαναγκάζοντας τους κρατικούς υπαλλήλους να ψηφίσουν.

Μετά την ρωσική εισβολή του 2022, η πίεση για στήριξη στην κυβέρνηση έχει εντατικοποιηθεί. Το μήνυμα, λέει ο αναλυτής Grashchenkov είναι «Αν δεν είστε μαζί μας, είστε εναντίον μας».

Την Τετάρτη, σε μήνυμά του πριν από την έναρξη των εκλογών, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε πως οι ψηφοφόροι δεν θα πρέπει να έχουν δεύτερες σκέψεις για το αν ο πόλεμος θα πρέπει να συνεχίσει μέχρι την ολοκληρωτική και απόλυτη νίκη.

«Η επιλογή σας και η απόφασή σας μία ακόμα φορά θα δείξουν πως εκατομμύρια άνθρωποι στέκονται πίσω από τους μαχητές μας, Η συμμετοχή στις εκλογές είναι η δική μας συμβολή στη νίκη της Ρωσίας» είπε ο Πούτιν.

Με πληροφορίες των New York Times





