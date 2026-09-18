Η Άννα Κανδύλη μίλησε στο «Studio στις 3» για το ενδιαφέρον του κόσμου για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, η Άννα Κανδύλη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή δημοσιογράφος, στάθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι ο κόσμος δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που συνοδεύεται με θλίψη για την απώλεια του σπουδαίου ερμηνευτή.

Παράλληλα, παρέθεσε την προσωπική της άποψη, εξηγώντας ότι αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας και νέα στοιχεία μέχρι να επιλυθεί η υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Άννα Κανδύλη: «Όπου και αν βρεθώ, με ρωτούν για τον Γιώργο Μαζωνάκη»

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε αρχικά για το ενδιαφέρον του κόσμου στην συγκεκριμένη υπόθεση, σημειώνοντας ότι όπου και αν βρεθεί θα δεχθεί σχετική ερώτηση, η οποία όμως, συνοδεύεται από θλίψη και πόνο:

«Αναμενόμενο το ενδιαφέρουν, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Όπου και να βρεθώ, με όποιον και να βρεθώ, μιλάμε για μία μεγάλη γκάμα ηλικιών, με ρωτάνε για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν ενδιαφέρεται για ‘τι έγινε’, ‘πώς έγινε’, εκφράζουν τη λύπη τους γι’ αυτό που έγινε, τη στενοχώρια τους. Αυτό που λέει πολύς κόσμος είναι ότι ‘πήγε σαν το σκυλί στο αμπέλι’. Δηλαδή, ξαφνικά, πας υποτίθεται να κάνεις μία θεραπεία, κακώς δεν σε έχει ενημερώσει κανείς για όλα αυτά, αυτό είναι μία άλλη κουβέντα, πας εκεί υποτίθεται για μία θεραπεία για να νιώσεις καλύτερα, και δεν ξανά σηκώνεσαι; Είναι φοβερό», εξήγησε αρχικά η δημοσιογράφος και συνέχισε:

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«Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον απ’ τον κόσμο. Δεν είναι όπως σε άλλες υποθέσεις που ρωτάνε ‘τι έγινε;’, ‘πώς το έκανε’. Εδώ είναι περισσότερο έκφραση λύπης, στενοχώριας».

«Σε αυτές τις υποθέσεις πάντα υπήρχε ενδιαφέρον, όμως τα τελευταία χρόνια, μην ξεχνάμε, ότι είναι πάρα πολλά και τα μέσα που μπορεί κάποιος να πάρει την πληροφορία… Όλος ο κόσμος μπορεί να μπει και να δει και έχει και πολλές πηγές. Τώρα την πληροφορία την έχει από παντού».

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Άννα Κανδύλη: «Πιστεύω ότι θα δούμε και άλλα πράγματα»

Στη συνέχεια, η Άννα Κανδύλη, απάντησε στα ερωτήματα της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, εστιάζοντας κυρίως στις εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες αναφορικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Απαντώντας στο ερώτημα αναφορικά με το αν ο κόσμος γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες για την υπόθεση, η δημοσιογράφος δήλωσε: «Όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα δούμε… Ό,τι υπάρχει μέχρι στιγμής το ξέρουμε, αλλά υπάρχουν και άλλα που θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, θα δούμε και άλλα πράγματα… Δεν ξέρω αν θα μας ξαφνιάσει κάτι. Αν ήξερα τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες… Εγώ σας είπα, περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτά που αναμένονται από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών… Αυτό θα είναι σύντομα, στις αμέσως επόμενες ημέρες. Είναι τι θα βγάλουν οι ιστολογικές – τοξικολογικές, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη την αιτία θανάτου, από Δευτέρα ξεκινάνε και καταθέσεις μαρτύρων. Ο υπνοθεραπευτής θα πάει τη Δευτέρα να καταθέσει. Να δούμε, γιατί του εστάλη αυτή η φωτογραφία από την κατηγορούμενη. Τι σχάση είχε με τον Μαζωνάκη και ό,τι άλλο προκύψει».

Στη συνέχεια, τέθηκε το ερώτημα αναφορικά με τον λόγο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε έρευνα και στην οικεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως εξήγησε η Άννα Κανδύλη, πρόκειται για μία από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να καταστεί σαφές το αν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του ερμηνευτή:

«Μήπως βρεθούν στοιχεία σε σχέση με τον θάνατό του. Ο θάνατός του, ήταν εκεί που ήταν, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά γίνονται τις πρώτες ώρες. Όλα αυτά έγιναν αμέσως. Και πρέπει να πούμε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Κινήθηκαν άμεσα η διαδικασία. Συνήθως, έτσι πρέπει να γίνεται. Κινήθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις μήπως υπάρχουν στοιχεία που συνδέονται με τον θάνατό του. Δεν ξέρω τι σκεφτήκανε ότι μπορεί να υπήρχε, αλλά το κάνανε και αυτό», κατέληξε η Άννα Κανδύλη.

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