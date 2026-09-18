Διαφορετικό και βαθιά συγκινητικό ήταν το «αντίο» της Αθηνάς Μαξίμου στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με έναν τρόπο βαθιά συγκινητικό επέλεξε να αποχαιρετήσει η Αθηνά Μαξίμου τον Γιώργο Μαζωνάκη και μέσα από την τέχνη «έγραψε» το δικό της «αντίο» στη μνήμη του σπουδαίο ερμηνευτή.

Η γνωστή ηθοποιός, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media και μέσω του βίντεο που δημοσίευσε εξέφρασε τα συναισθήματά της μέσα από τον χορό.

Στο σύντομο ασπρόμαυρο απόσπασμα, η Αθηνά Μαξίμου χορεύει το τραγούδι «Να περνάς» του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα κομμάτι που σημάδεψε την καριέρα του καλλιτέχνη και τον συντρόφευε στις περισσότερες εμφανίσεις του.

Μέσα από τις χορευτικές της κινήσεις, η Αθηνά Μαξίμου εξέφρασε τη λύπη και τον πόνο της, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της, χρησιμοποίησε δύο φράσεις βαθιά συναισθηματικές κάνοντας μία σαφή αναφορά στην πρόωρη και ξαφνική απώλεια του ερμηνευτή: «Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του… κι εμείς τώρα εδώ χωρίς αυτόν…».

{https://www.instagram.com/p/DdZvsF0sMNN/?hl=el}

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου βυθίζοντας σε θλίψη το πανελλήνιο και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου του βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη, ενώ το τελευταίο «αντίο» γράφτηκε την περασμένη Δευτέρα, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στη Νίκαια, με τους παραβρισκόμενους να τιμούν τη μνήμη του ερμηνευτή μέσα από τα τραγούδια του.