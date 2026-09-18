Η τραγουδίστρια θα είναι ο 4ος coach στο μουσικό talent show.

Βρέθηκε το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει την θέση του 4ου coach στο «The Voice», μετά την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι υπεύθυνοι του σταθμού κατέληξαν στην Πάολα, η οποία θα ενταχθεί στην ομάδα μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη.

Ο μουσικός διαγωνισμός επιστρέφει και την φετινή σεζόν στον ΣΚΑΪ και ο απροσδόκητος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή πλάνων από την πλευρά του καναλιού.

Η Πάολα έχει υπάρξει στο παρελθόν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά σχήματα της νυχτερινής διασκέδασης.