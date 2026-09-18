Βρέθηκε το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει την θέση του 4ου coach στο «The Voice», μετά την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
Οι υπεύθυνοι του σταθμού κατέληξαν στην Πάολα, η οποία θα ενταχθεί στην ομάδα μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη.
Ο μουσικός διαγωνισμός επιστρέφει και την φετινή σεζόν στον ΣΚΑΪ και ο απροσδόκητος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή πλάνων από την πλευρά του καναλιού.
Η Πάολα έχει υπάρξει στο παρελθόν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά σχήματα της νυχτερινής διασκέδασης.