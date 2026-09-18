Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πέθανε σε ηλικία 103 ετών. Υπήρξε δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και παρέμεινε παντρεμένη μαζί του από το 1951 έως το 1989.

Στο βιβλίο της «Έρωτας και Εξουσία», η Μαργαρίτα Παπανδρέου αφηγείται την πρώτη της γνωριμία με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον έντονο δεσμό τους, την απόφαση που πήραν αλλά και την επανασύνδεσή τους που κατέληξε σε γάμο στο Ρίνο της Νεβάδα, στις 30 Αυγούστου 1951.

Η τυχαία γνωριμία στο οδοντιατρείο

Η ιστορία τους ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1948. Η Μαργαρίτα ήταν τότε 24 ετών, ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου, 29 ετών, εργαζόταν ως αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Οι δυο τους βρέθηκαν στην ίδια αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρείου. Η Μαργαρίτα εκείνη την ώρα ασχολούνταν με ένα διαφημιστικό κείμενο και αναζητούσε μια φράση στα γαλλικά. Βλέποντας τον άνδρα που καθόταν απέναντί της, τον ρώτησε:

«Μήπως ξέρετε γαλλικά;»

Ο Ανδρέας απάντησε θετικά, μετακινήθηκε δίπλα της και τη βοήθησε να ολοκληρώσει τη φράση. Η γνωριμία τους δεν έμεινε, όμως, εκεί.

Ο οδοντίατρος πρότεινε στους δύο τους να συνεχίσουν τη βραδιά μαζί του στο ξενοδοχείο Radisson για ένα ποτό. Τελικά, η Μαργαρίτα και ο Ανδρέας κατέληξαν να συνεχίσουν μόνοι τους, καθώς εκείνος αποχώρησε διακριτικά.

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Ο έρωτας και το μεγάλο εμπόδιο

Η Μαργαρίτα περιγράφει ότι η αμοιβαία έλξη ήταν εμφανής ήδη από την πρώτη τους βραδιά. Οι δυο τους κάθισαν στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, συζήτησαν για τις ζωές τους και εκείνη του μίλησε για τις σπουδές της στη δημοσιογραφία, αλλά και για τις διαφορετικές δουλειές που είχε αναγκαστεί να κάνει προκειμένου να τις ολοκληρώσει.

Η βραδιά έκλεισε με χορό, ενώ η ίδια είχε πλέον την αίσθηση ότι είχε ξεκινήσει κάτι που θα επηρέαζε καθοριστικά την πορεία της.

Υπήρχε, ωστόσο, ένα σημαντικό δεδομένο: ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ήδη παντρεμένος.

Η σχέση τους συνεχίστηκε για αρκετούς μήνες, μέχρι που η Μαργαρίτα αποφάσισε να βάλει τέλος στις συναντήσεις τους, ζητώντας να ξεκαθαρίσει πρώτα η κατάσταση στον γάμο του. Λίγο αργότερα έφυγε από τη Μινεάπολη.

Η συνάντηση που τους έφερε ξανά κοντά

Παρά την απόσταση, οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ξανά. Το 1949, όταν η Μαργαρίτα βρισκόταν στην Ουάσινγκτον, συνάντησε τυχαία τον Ανδρέα στην πανεπιστημιούπολη.

Η επανασύνδεση οδήγησε σε νέα δείπνα και συναντήσεις. Εκείνος της υποστήριζε ότι ο γάμος του βρισκόταν σε διαδικασία διάλυσης, όμως η Μαργαρίτα αντιμετώπιζε πλέον με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις διαβεβαιώσεις του.

Στο μεταξύ, η ίδια είχε αποφασίσει να προχωρήσει στη ζωή της. Είχε παντρευτεί τον Ρόμπερτ Χολ, συμφοιτητή της στο μεταπτυχιακό. Ο γάμος έγινε στις 14 Ιουλίου, όμως αποδείχθηκε σύντομος.

Τα γράμματα και η πρόταση γάμου

Μετά τον γάμο της άρχισαν να φτάνουν γράμματα από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στην αρχή η Μαργαρίτα τα διάβαζε χωρίς να απαντά. Όταν, όμως, αποφάσισε να τερματίσει τον γάμο της, επικοινώνησε μαζί του και του αποκάλυψε ότι τα συναισθήματά της για εκείνον δεν είχαν σβήσει.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση. Της έστειλε τηλεγράφημα και, ενώ ταξίδευε προς την Καλιφόρνια, έκανε παράκαμψη προκειμένου να τη συναντήσει στο Αλμπουκέρκι.

Οι δυο τους πέρασαν μαζί πέντε ημέρες. Ένα βράδυ, μέσα στο αυτοκίνητο, ο Ανδρέας της έκανε την πρόταση που θα άλλαζε την πορεία της ζωής τους:

«Ας παντρευτούμε».

Μετά την ολοκλήρωση δύο γρήγορων και συναινετικών διαζυγίων, οι δυο τους παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Ρίνο της Νεβάδα, στις 30 Αυγούστου 1951.