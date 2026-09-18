Ο Ίαν ΜακΚέλεν με τη χαρακτηριστική μακριά γκρίζα γενειάδα του Γκάνταλφ, αποκαλύπτεται σε νέο βίντεο από τα παρασκήνια του «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum».

Ένα βίντεο από τα παρασκήνια του επερχόμενου The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum μάς αποκαλύπτει την μεταμόρφωση του Ίαν ΜακΚέλεν σε Γκάνταλφ.



Το βίντεο από τα backstage των γυρισμάτων της ταινίας δημοσιεύτηκε στο Tolkien Universe στο X, δείχνοντας τον ηθοποιό με όλο το μακιγιάζ, την περούκα, τα ρούχα και τα υπόλοιπα προσθετικά του ρόλου του.



Συγκεκριμένα, στο σύντομο κλιπ που επιβεβαιώνει ότι τα γυρίσματα της ταινίας του Άντι Σέρκις είναι σε εξέλιξη, βλέπουμε τον ΜακΚέλεν με τη χαρακτηριστική του μακριά γκρίζα γενειάδα, αφού έχει τελειώσει με τα μαλλιά και το μακιγιάζ και φαίνεται να απολαμβάνει την επιστροφή του στη Μέση Γη.

Ο ΜακΚέλεν υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Γκάνταλφ στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού το 2001. Στη συνέχεια επέστρεψε για τους Δύο Πύργους, την Επιστροφή του Βασιλιά και αργότερα για την τριλογία του Χόμπιτ. Η νέα ταινία που εστιάζει στο Γκόλουμ σηματοδοτεί την επιστροφή του ΜακΚέλεν στο σύμπαν του Τόλκιν, σε πάνω από μια δεκαετία.



Θυμίζουμε ότι τον προηγούμενο καιρό, η Warner Bros. είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο από τα παρασκήνια με τον Άντονι Σέρκις να επιστρέφει στον ρόλο του Γκόλουμ, γνωστού και ως Σμίγκολ.

Η νέα ταινία ακολουθεί την επικίνδυνη αποστολή του Άραγκορν να συλλάβει τον Γκόλουμ, πριν το πλάσμα αποκαλύψει την τοποθεσία του Δαχτυλιδιού στον Σάουρον. Η ιστορία, μεγάλο μέρος της οποίας αναπτύχθηκε από τις υποσημειώσεις του Τόλκιν, διαδραματίζεται μεταξύ του Χόμπιτ και της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού.

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Τον Ιούνιο, η Warner Bros. επιβεβαίωσε ότι η Άνια Τέιλορ-Τζόι θα συμμετέχει στο «The Hunt for Gollum» ως Seren, ένα ξωτικό που περιγράφεται σαν «μια έμπιστη και θανάσιμη πράκτορας του Βασιλιά Θράντουιλ».

Η Τέιλορ-Τζόι εντάσσεται σε ένα λαμπερό καστ νεοφερμένων ηθοποιών, στο οποίο περιλαμβάνονται: η Κέιτ Γουίνσλετ (ως Μάριγκολ), ο Τζέιμι Ντόρναν (ως Strider/νέος Άραγκορν) και ο Λίο Γούνταλ (ως Χάλβαρντ).

Εκτός από τον Μακ Κέλεν και τον Σέρκις που επιστρέφουν στους ρόλους τους, το ίδιο κάνουν και οι: Ελάιτζα Γουντ (ως Φρόντο) και Λι Πέις (ως Βασιλιά Θράντουιλ).

Η ταινία The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.