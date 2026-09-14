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Συγκινεί η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πανελλήνια συγκίνηση έχει προκαλέσει ο πρόωρος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία του ερμηνευτή, με θαυμαστές, καλλιτέχνες, συναδέλφους και φίλους να δίνουν το «παρών» για το τελευταίο «αντίο».

Από το βράδυ της Κυριακής χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, ενώ η ταφή του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Γ’ Νεκροταφείο.

Από την ημέρα που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, τα social media πλημμύρισαν από μηνύματα αγάπης και θαυμασμού για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής, θέλησε να κάνει μία ξεχωριστή αφιέρωση στον εκλιπόντα ερμηνευτή, τραγουδώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Ανήκω σε ‘μένα».

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«Καλό ταξίδι στο φως…», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

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Η προηγούμενη ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Λίγες ώρες μετά από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε προχωρήσει σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση τιμώντας τον συνάδελφό του.

«Δεν βρίσκω λόγια. Και ίσως σήμερα τα λόγια να είναι πολύ λίγα για ένα τέτοιο αντίο.

Μοιραστήκαμε μουσικές, τραγούδια, στιγμές, γέλια, αγωνίες.

Και είχα τη χαρά να ακούσω κομμάτια της ψυχής μου να παίρνουν τη δική σου φωνή και να γίνονται δικά σου. Αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν χάνεται.

Ήσουν μοναδικός. Αληθινός, απρόβλεπτος, γενναιόδωρος, ανεπανάληπτος. Ένας άνθρωπος που δεν έμοιαζε με κανέναν και μια φωνή που αρκούσε μία λέξη για να ξέρεις ποιος τραγουδά.

Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω πως έφυγες.

Μένουν όλα όσα ζήσαμε. Μένουν οι κουβέντες μας. Μένουν τα τραγούδια μας. Και πάνω απ’ όλα, μένει η φωνή σου. Γιατί κάποιες φωνές δεν σιωπούν όταν φεύγουν οι άνθρωποι.

Μένουν εδώ και συνεχίζουν να μας βρίσκουν εκεί που πονάμε, εκεί που αγαπάμε, εκεί που θυμόμαστε.

Καλό σου ταξίδι, Γιώργο μου. Θα μου λείψεις πολύ».

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