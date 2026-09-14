Μέσα στην εβδομάδα -αν όλα κυλήσουν βάσει χρονοδιαγράμματος- θα ξεκινήσει η μεγάλη οικονομική εξόρμηση της Συμπαράταξης, αλλά και η δημοσίευση των οικονομικών της στοιχείων.

Τις πρώτες, μικρές αλλά ευδιάκριτες, «ρωγμές» στο σύστημα εξουσίας που έχει οικοδομήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν αρχίσει να βλέπουν στην Αμαλίας. Και μπορεί να είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα, όμως τα δεδομένα δείχνουν από τη μία ότι η ΕΛΑΣ παγιώνεται ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη μπαίνει «σφήνα» στις κοινωνικές συμμαχίες που έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα -αν όλα κυλήσουν βάσει χρονοδιαγράμματος- θα ξεκινήσει η μεγάλη οικονομική εξόρμηση της Συμπαράταξης, αλλά και η δημοσίευση των οικονομικών της στοιχείων.

Οι πρώτες «ρωγμές»

Από την Τετάρτη και ύστερα, οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα έχουν ξεκινήσει την αποτίμηση της διπλής εμφάνισης του επικεφαλής τους, στη Θεσσαλονίκη. Σε γενικές γραμμές, στην Αμαλίας επικρατεί ικανοποίηση, ενώ τα δημοσκοπικά δείγματα είναι αρκούντως ενθαρρυντικά.

Στη δημοσκόπηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών», η ΝΔ καταγράφεται στο 25,5%, ενώ η ΕΛΑΣ ανεβαίνει κατά μία μονάδα, φτάνοντας στο 16,5%. Το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο 9%, με τη διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης να παγιώνεται.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η απόσταση των εννέα μονάδων που χωρίζει την ΕΛΑΣ από τη ΝΔ. Είναι το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή διαμορφώνεται. Περίπου τα 2/3 της κοινωνίας εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, επιθυμώντας την κυβερνητική αλλαγή, την ώρα που καταγράφεται έντονη δυσφορία στα κοινωνικά στρώματα που αποτελούν τους συμμάχους του κ.Μητσοτάκη - οι οποίοι ακούν, πλέον, με προσοχή τις προτάσεις Τσίπρα.

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Επομένως, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στο «στρατηγείο» της Αμαλίας μιλούν για τις πρώτες ρωγμές στο σύστημα εξουσίας που έχει συσπειρωθεί γύρω από τον πρωθυπουργό.

Σε αυτή τη κατεύθυνση συνηγορούν και δύο ποιοτικά ευρήματα της πρόσφατης έρευνας της GPO, για το Star. Η ΕΛΑΣ προηγείται στην εμπιστοσύνη για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με 22,7%, έναντι 21,7% της ΝΔ και 14,4% του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, θεωρείται καταλληλότερη για την αντιμετώπιση της διαφθοράς με 20,9%, αφήνοντας τη ΝΔ στο 17,7% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,2%.

Πρόκειται για δύο πεδία που ακουμπούν στον «σκληρό πυρήνα» της κυβερνητικής φθοράς: από τη μία, την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους και, από την άλλη, τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα.

Ξεκινά η οικονομική εξόρμηση

Από εκεί και πέρα, η ΕΛΑΣ θέλει να κερδίσει το στοίχημα της αξιοπιστίας. Έτσι, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει και η οικονομική καμπάνια της Συμπαράταξης, που θα απευθύνεται στα μέλη και τους φίλους του κόμματος, προκειμένου να ενισχύσουν οικονομικά την προσπάθεια.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, στο myelas.gr, η νέα πλατφόρμα οπου θα δημοσιοποιούνται τα πλήρως τα οικονομικά της ΕΛΑΣ - μια κίνηση πρωτοποριακή για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, όπως λένε οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.

Είναι προφανές ότι δε θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία όσων βάζουν χρήματα στο κόμμα, αλλά το σύνολο του ποσού που θα υπάρχει στο ταμείο.