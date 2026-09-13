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Η Σδούκου καλεί τον Τσίπρα να απαντήσει αν συναντήθηκε με δυο απεσταλμένους του Μαδούρου το ...2012!

Η Σδούκου καλεί τον Τσίπρα να απαντήσει αν συναντήθηκε με δυο απεσταλμένους του Μαδούρου το ...2012!

Η Νέα Δημοκρατία ευτελίζει το δημόσιο διάλογο. Κάθε φορά λες δεν μπορεί να πάει παρακάτω -και ξαναθυμάσαι πως ο κατήφορος δεν έχει πάτο!

Αυτή τη φορά η εκπρόσωπος Τύπου της Αλεξάνδρα Σδούκου, με ανακοίνωσή της, καλεί τον Τσίπρα να απαντήσει αν συναντήθηκε με δυο απεσταλμένους του Μαδούρου το ...2012!

Καμιά δουλειά βλέπετε δεν θεωρείται ντροπή, ιδίως τώρα που η κατάσταση για το κυβερνών κόμμα μόνο ρόδινη δεν είναι!

ΥΓ: Έτσι σχεδιάζει το Μαξίμου να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές; Με τέτοιο επίπεδο;

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Β.Σκ.