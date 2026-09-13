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«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραμένει στη θέση του και θα είναι κανονικά υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές» σχολιάζει.

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει η Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για το επίδομα ανεργίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Θεώνη Κουφονικολάκου επισημαίνει ότι έχουν περάσει τρεις ημέρες από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει αντίδραση από τον πρωθυπουργό.

«Για τρίτη μέρα μετά την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για δραστικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, δηλαδή για την εξαθλίωση των ανέργων, ο κ. Μητσοτάκης σιωπά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

{https://www.facebook.com/reel/1418050946944605}

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο Παύλος Μαρινάκης εξακολουθεί να βρίσκεται στη θέση του και, όπως αναφέρει, θα είναι κανονικά υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές.

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Η Θεώνη Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη στάση δείχνει πως όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αποτελούν προσωπική του άποψη, αλλά αντανακλούν τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Πουθενά στον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις για μείζονα ζητήματα. Πρόκειται για το σχέδιο Μητσοτάκη», σημειώνει.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, θέτει το ζήτημα σε προσωπικό επίπεδο στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν δύο επιλογές: είτε να απομακρύνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είτε να επιβεβαιώσει ότι η θέση που διατυπώθηκε για το επίδομα ανεργίας αποτελεί κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη περίοδο.

«Είτε ο κ. Μητσοτάκης θα απομακρύνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είτε θα επιβεβαιώσει πως οι δηλώσεις Μαρινάκη για τους ανέργους είναι το δικό του σχέδιο για την επόμενη μέρα», καταλήγει.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Για τρίτη μέρα μετά την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για δραστικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, δηλαδή για την εξαθλίωση των ανέργων, ο κ. Μητσοτάκης σιωπά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως παραμένει στη θέση του και θα είναι κανονικά υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές.

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι ο κ.Μαρινάκης δεν είπε τη προσωπική του θέση.

Εξάλλου πουθενά στον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις για μείζονα ζητήματα.

Πρόκειται για το σχέδιο Μητσοτάκη.

Τα πράγματα είναι απλά:

Είτε ο κ. Μητσοτάκης θα απομακρύνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είτε θα επιβεβαιώσει πως οι δηλώσεις Μαρινάκη για τους ανέργους είναι το δικό του σχέδιο για την επόμενη μέρα».