Δημιουργούνται πολλά ερωτήματα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για την δράση της παράνομης κλινικής στον Κολωνάκι, στην οποία υπέστη ανακοπής καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης με αποτέλεσμα να πεθάνει καθώς δεν κατάφεραν οι γιατροί στο «Ελπίς» να τον επαναφέρουν στη ζωή βυθίζοντας στο πένθος το πανελλήνιο.

Η μαρτυρία που σας μετέφερε την Παρασκευή 12/9 το Dnews δημιουργεί πολλά ερωτήματα για το αν υπάρχει τελικά φάμπρικα ανάμεσα στην παράνομη κλινική και φαρμακεία εντός της Αττικής, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση.

Ο 27χρονος Παναγιώτης περιέγραψε στο Dnews τα όσα είδε και βίωσε στην «κλινική» όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Παναγιώτης, σε μια προσπάθεια να απεξαρτηθεί από την κοκαΐνη, πήγε το 2024 στο ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα, στο Κολωνάκι.

Ανάμεσα σε όσα είπε ήταν ότι «με έστειλαν σε συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο, λέγοντάς μου ότι είναι το μόνο που μπορείς να βρεις ολιστικά φάρμακα, τα οποία έκαναν 1.080 ευρώ. Ήταν κλειστό, οπότε τα πήρα από άλλο φαρμακείο, οπότε δεν ίσχυε αυτό που μου είχε πει πως δεν υπάρχουν αλλού».

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Το κενό μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το κενό που προκύπτει όσον αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο, καθώς υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ της ώρας που φέρεται να δηλώθηκε αρχικά και των στοιχείων που προκύπτουν από την έρευνα.

Η Πολυτίμη Λεονάρδου μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ που συνέταξε το πόρισμα για το ιατρείο μιλώντας στον ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο.

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«Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς» ανέφερε αρχικά. Όπως είπε, ήταν η ίδια που ζήτησε να ανοίξει το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του επανελέγχου. Από τα δεδομένα του μηχανήματος, όπως ανέφερε, προέκυπτε έναρξη διαδικασίας στις 14:14, ενώ είχαν καταγραφεί 42 λεπτά.

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος. Η κ. Λεονάρδου ζήτησε τότε να της επιδειχθεί στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία προετοιμασίας.

«Της ζήτησα εγώ προσωπικά: "Ήρθα στο ιατρείο σας για πλασμαφαίρεση, παρακαλώ επιδείξτε μου πώς γίνεται η προετοιμασία”», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, η δοκιμή ξεκίνησε στις 10:29 και στις 10:51 είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ενώ περίπου στις 11:00 το μηχάνημα είχε φτάσει στο στάδιο «Έναρξη ασθενούς». «Άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται», τόνισε η κ. Λεονάρδου.

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«Πρώτα έχουμε τον Θεό και μετά εγώ» έλεγε ο γιατρός

Σύμφωνα με καταγγελία που αναδείχθηκε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης και απεβίωσε το απόγευμα της Τετάρτης 9/9, είχε μια μεγάλη υπεροψία.

«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό» ανέφερε η καταγγέλλουσα, ενώ όπως είπε ο γιατρός της πρότεινε να ακολουθήσει θεραπεία καθαρισμού εντέρου και λήψης βιταμινών καθώς νοσούσε από επιθετικό καρκίνο του μαστού. Μάλιστα, της συνέστησε να παίρνει πάνω από 50 βιταμίνες την ημέρα.

Απολογούνται τη Δευτέρα οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Τη Δευτέρα το μεσημέρι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη την περασμένη Τετάρτη σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, με την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη να ζητάει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Παράλληλα, τη Δευτέρα στις 13.00 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, θα τελεσθεί η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του.

Κατόπιν η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου, την περασμένη Τετάρτη, θα οδηγηθεί για να ταφεί στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Αναμένεται κι η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας, η οποία καθυστέρησε λόγω της νεκροψίας στην οποία ήταν αναγκαίο να υποβληθει ο τραγουδιστής, ώστε να διευκρινισθούν οι συνθήκες του θανάτου του.