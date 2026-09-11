«Είχα πει στη μητέρα μου, θα γίνει κάτι πολύ σοβαρό», λέει ο 27χρονος για το ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Ζιζάνια» στο αίμα, υποβολή σε πλασμαφαίρεση χωρίς να προηγηθεί καμία εξέταση, «θεραπείες» των 2.500 ευρώ έκαστη, αφόρητοι πόνοι και ταχυκαρδία μετά. Ο 27χρονος Παναγιώτης περιέγραψε στο Dnews τα όσα είδε και βίωσε στην «κλινική» όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Παναγιώτης, σε μια προσπάθεια να απεξαρτηθεί από την κοκαΐνη, πήγε το 2024 στο ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα, στο Κολωνάκι. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους ασκήθηκε σήμερα, Παρασκευή, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση, σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα όσα είδε ο 27χρονος στην «κλινική», τον έκαναν να πει στη μητέρα του ότι κάτι πολύ σοβαρό θα συμβεί εκεί μέσα. Και δυστυχώς, όπως λέει, επιβεβαιώθηκε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η μαρτυρία στο Dnews για την κλινική όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης

«Είχα πει στη μητέρα μου, με αυτούς θα γίνει κάτι σοβαρό, θα πάει κάτι πολύ στραβά με το τι γίνεται εδώ.

Η ιστορία μου ξεκίνησε το 2024. Ήμουν χρήστης κοκαΐνης, δούλευα με μία θεραπεύτρια και μου είχε πει για μία ολιστική γιατρό, μια θεραπεία κατά κάποιο τρόπο να απεξαρτηθώ.

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Από ό,τι διαβάζω, λένε τα ίδια, είτε πρόκειται για καρκίνο, είτε για απεξάρτηση… για τα πάντα. Μου είπαν θα κάνω θεραπεία δύο φορές, από 2.500 ευρώ η φορά και θα μου περάσει. Πήγα σε ένα χώρο που έμοιαζε με μεγάλο διαμέρισμα, δεν ήταν ιατρείο, ήταν εντελώς μη επαγγελματικός χώρος.

Τον σύζυγο δεν τον πήρα πολύ σοβαρά. Μου τρύπησε το δάχτυλο να πάρει αίμα, το έβαλε στο μικροσκόπιο και μου είπε, όπως σε όλους από ό,τι ακούω “έχει ζιζάνια, θα σε σκοτώσουν. Μπαίνουμε επί τόπου για θεραπεία”.

Δεν έγινε καμία εξέταση πριν, εξετάσεις έγιναν μετά τη θεραπεία. Είπε ότι ήταν εντελώς ασφαλές. Με έβαλαν για πλασμαφαίρεση και κράτησε τρεις ώρες. Μετά δεν έγινε κανένας έλεγχος, απλά έφυγα, ήταν πολύ… DIY θα το έλεγα.

Την επόμενη ημέρα έγινε η δεύτερη θεραπεία. Όταν πήγα εκεί, διαπίστωσα μια αναστάτωση, σαν κάτι να είχε προηγηθεί, δεν ήταν φιλικό το κλίμα. Η κ. Γάκα με τρύπησε με βία, χτύπησε κόκκαλο, τρύπησε νεύρο. Είχα τρελή αιμορραγία. Το αριστερό χέρι δεν το ένιωθα, από ένα σημείο και μετά τα δάκτυλά μου ήταν μουδιασμένα.

Κάποια στιγμή, επειδή έπρεπε να φύγω για τη Γερμανία, τρύπησα μόνος μου το πόδι μου, περίπου στο καλάμι, έβαλα τη βελόνα και στο χέρι, γιατί έπρεπε να είναι και από την αριστερή και από τη δεξιά μεριά.

Το χέρι μου έκανε 10 ημέρες να συνέλθει, δύο χρόνια μετά η σπασμένη φλέβα μου είχε “βουναλάκια”. Επτά φορές με τρύπησε με βία. Μετά από τόση ταλαιπωρία, με άφησαν μόνο στο δωμάτιο, ενώ το μηχάνημα κάθε 2-3 λεπτά έκανε τον θόρυβο ότι κάτι δεν πάει καλά. Έμπαινε κ. Γάκα και έφευγε.

Κάποια στιγμή, μου είπε “είμαστε στο τέλος της θεραπείας, το μηχάνημα δεν μπορεί να αντέξει άλλο, να κλείσουμε επόμενη θεραπεία”. Ήδη τους είχα δώσει 5.000 ευρώ “μαύρα” και μου είπε για άλλες δύο θεραπείες. Της είπα ότι δεν με νοιάζει να μιλήσω για τον εθισμό μου, ότι έχω πολύ δυνατά social media και ότι είχα βγάλει φωτογραφίες και “μπορώ να σας σκίσω” και δέχθηκε να κάνει άλλες δύο θεραπείες δωρεάν.

Με έστειλαν σε συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο, λέγοντάς μου ότι είναι το μόνο που μπορείς να βρεις ολιστικά φάρμακα, τα οποία έκαναν 1.080 ευρώ. Ήταν κλειστό, οπότε τα πήρα από άλλο φαρμακείο, οπότε δεν ίσχυε αυτό που μου είχε πει πως δεν υπάρχουν αλλού.

Έφυγα με τα χέρια σακατεμένα από τη κ. Γάκα που με τρύπαγε με μανία. Δεν με βοήθησε η θεραπεία με τα συμπτώματά μου. Απίστευτος πόνος, κρίσεις πανικού, πόνος στα κόκαλα, ταχυκαρδία τις επόμενες ημέρες. Όταν μπήκα στην κλινική ήμουν ήδη επτά ημέρες καθαρός, οπότε ήθελα να καθαρίσω το αίμα.

Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, είχα απερίγραπτους πόνους στα κόκαλα. Έπαθα δύο κρίσεις πανικού την επόμενη ημέρα. “Όλοι το παθαίνουν”, μου είπε.

Αισθάνθηκα ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί από θέμα χαρακτήρα, έλλειψης προσωπικού, οι νοσοκόμες ήταν φοβισμένες. Είδα φοβία και κρύψιμο. Μια νοσοκόμα μου είπε “είναι αχρείαστα αυτά που κάνεις, προσπάθησε να μείνεις καθαρός”. Συνειδητοποίησα ότι “έπαιξε” κύκλωμα εκεί μέσα. Εγώ ήμουν ένας απλός τατουατζής, υπήρχαν διάσημοι με άλλη αντιμετώπιση.

Δεν είχα ιδέα ότι ήταν γυναικολόγος και παθολόγος. Τους είδα να βάζουν φλεβοκαθετήρα και να καθαρίζουν τη φλέβα χωρίς γάντια.

Θα ήθελα να πω κάτι στους ανθρώπους που έχουν θέμα με ουσίες, όπως εγώ. Η οικογένεια και οι φίλοι είναι το Νο1. Πολύς κόσμος φεύγει μόνος του, όπως έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αν είχε δίπλα του όλους αυτούς που βγήκαν μετά…

Είμαι καθαρός πλέον επειδή είχα οικογένεια και φίλους. Είναι μια πανδημία αυτό. Ευχαριστώ το Απεξάρτηση online και τον κ. Λαχανά, το πρόγραμμα που ακόμα παρακολουθώ».

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ