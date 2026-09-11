Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία.

Οι τιμές των θεραπειών

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, το κόστος μιας απλής ιατρικής επίσκεψης στον συγκεκριμένο χώρο κυμαινόταν από 250 έως 300 ευρώ.

Στον τιμοκατάλογο περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, θεραπείες όπως η PRP, με κόστος περίπου 600 ευρώ, ενώ η υδροθεραπεία φέρεται να έφτανε τα 1.500 ευρώ.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κόστος της πλασμαφαίρεσης, της διαδικασίας στην οποία φέρεται να είχε υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, ένα πρόγραμμα τεσσάρων έως πέντε συνεδριών κόστιζε περίπου 6.000 ευρώ.

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Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική διαδικασία, κατά την οποία αφαιρείται πλάσμα από το αίμα και αντικαθίσταται, ανάλογα με την περίπτωση, με κατάλληλο υγρό ή υποκατάστατο.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται σε ορισμένες σοβαρές παθήσεις, μεταξύ άλλων σε αιματολογικά, νεφρολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα. Όπως έχει επισημάνει η Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί προηγουμένως πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και λεπτομερές ιατρικό ιστορικό.

Η ίδια έχει εξηγήσει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, όπου υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης ενδεχόμενων επιπλοκών.

Τα ερωτήματα γύρω από τη διαδικασία

Κρίσιμο ερώτημα στην υπόθεση αποτελεί το κατά πόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν ενδεδειγμένη με βάση την κατάσταση της υγείας του τη συγκεκριμένη στιγμή.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γιατρού που είχε την επίβλεψη της διαδικασίας, ο τραγουδιστής φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης και αδιαθεσίας.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται πλέον από τις Αρχές, καθώς ειδικοί έχουν επισημάνει ότι πριν από την πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης απαιτείται αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης του ασθενούς και των πιθανών κινδύνων.

Παράλληλα, διερευνάται εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στη διαδικασία και την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής.

Η νεκροψία αναμένεται να δώσει απαντήσεις

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρείται η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου και να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανακοπή.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα παρακολουθήσει τη διαδικασία και θα αξιολογήσει τα ευρήματα.