Ο Γιώργος Μαζωνάκης τους έμεινε στα χέρια, διαμήνυσαν δικαστικές πηγές στο Dnews.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν όσα μετέφεραν ανώτατες εισαγγελικές πηγές στο Dnews για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Βαθύτατα συγκλονισμένοι και οι ίδιοι μίλησαν στο Dnews, σημειώνοντας ότι από τα στοιχεία που υπάρχουν ο Μαζωνάκης πηγαίνοντας στο ιατρείο δεν ήταν καλά. Δεν αισθανόταν καλά και «αντί να τον καθοδηγήσουν να μεταβεί σε κάποιο νοσοκομείο προχώρησαν στην πλασμαφαίρεση».

Και συνεχίζουν οι ίδιες πηγές: «Ο Μαζωνάκης ξεψύχησε στα χέρια τους». Με άλλα λόγια ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε, ενώ ήταν σε εξέλιξη η πλασμαφαίρεση και στο ιατρείο δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μόλις ο αρμόδιος εισαγγελέας «έδεσε» τα παραπάνω στοιχεία στοιχειοθετήθηκε το κακούργημα για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο.

Η σύλληψη των δύο γιατρών της Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι έγινε αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Ειδικότερα, λίγο μετά τις 7 οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του ζευγαριού των γιατρών που διατηρούν την κλινική κατηγορώντας τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή ενώ μέσα σε πέντε μέρες θα γίνει και η απολογία τους.

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Η ώρα άφιξη του Μαζωνάκη και η ώρα θανάτου του

Δύο σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα οδήγησαν στο να συλληφθούν και να τους αποδοθούν κατηγορίες. Το πρώτο αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική και το δεύτερο αφορά τη λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον τραγουδιστή να περνά την είσοδο της κλινικής στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι στις 13:30 το μεσημέρι. Αυτο το δεδομένο ανέτρεψε τους ισχυρισμούς ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής πέρασε το κατώφλι της κλινικής στις 16:00, όπως είχε καταθέσει η γιατρός και πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει όταν έπαθε ανακοπή καρδιάς.

Το δεύτερο στοιχείο αφορά την ίδια τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κλινική διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση ήταν σε λειτουργία για σχεδόν 45 λεπτά. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι συνέβη, πότε συνέβη και ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική μέχρι την κατάρρευσή του και την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Επιβαρυντική για το ζευγάρι των γιατρών ήταν και η κατάθεση που πήραν τα στελέχη της ΕΛΑΣ νωρίς το μεσημέρι από ειδικό αιματολόγο δημόσιου νοσοκομείου, ο οποίος κλήθηκε να εξηγήσει το τι ακριβώς είναι η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, ποιοι οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές, αλλά και αν η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν στον ειδικό αιματολόγο ήταν επίσης εάν η πλασμαφαίρεση μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδιωτικό ιατρείο ή εάν απαιτείται συγκεκριμένο νοσοκομειακό περιβάλλον, ειδικός εξοπλισμός και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ποια θα πρέπει να είναι η απαιτούμενη ιατρική και τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση που ένας ασθενής παρουσιάσει ξαφνικά σοβαρή επιπλοκή κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας. Μετά την αξιολόγηση των δεδομένων δόθηκε το «πράσινο φως» για τη σύλληψη των δύο γιατρών.

Έβγαλαν τον Μαζωνάκη με καρέκλα

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Έρευνες και στο σπίτι του Μαζωνάκη

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Την Παρασκευή η νεκροψία

Να σημειωθεί ότι μετατέθηκε για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη. Η διαδικασία είχε αρχικά προγραμματιστεί για σήμερα ωστόσο η οικογένεια ζήτησε την αναβολή της προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα παρευρεθεί στη διαδικασία.