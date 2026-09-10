Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ο Ολυμπιακός.

Στο ζήτημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και της κεντρικής διαχείρισής τους αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Στην παρέμβασή του έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του προέδρου της Λίγκας και προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος παράλληλα είναι ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Ο Κώστας Καραπαπάς υποστήριξε ότι η συνύπαρξη των συγκεκριμένων ιδιοτήτων δημιουργεί, κατά την άποψή του, ερωτήματα ως προς πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, ιδιαίτερα όταν αναπτύσσονται οικονομικές σχέσεις μέσω τηλεοπτικών συμφωνιών με άλλες ΠΑΕ. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην περίπτωση του Ηρακλή, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν διατυπώνει ισχυρισμούς χωρίς στοιχεία, αλλά θέτει ζήτημα θεσμικής λειτουργίας και αποφυγής υπόνοιας σύγκρουσης συμφερόντων.

Παράλληλα, επικαλέστηκε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ΠΑΕ φέρονται να παρακινούνται να μην τηρήσουν υφιστάμενες τηλεοπτικές συμβάσεις. Τόνισε ότι, εφόσον οι συγκεκριμένες πληροφορίες ισχύουν, πρόκειται για σοβαρό ζήτημα, σημειώνοντας ότι οι σημερινές τηλεοπτικές συμφωνίες αποφέρουν, σύμφωνα με όσα ανέφερε, συνολικά περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ στις ομάδες.

Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ο Ολυμπιακός

Σε ό,τι αφορά την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε ότι η ομάδα τάσσεται υπέρ ενός τέτοιου μοντέλου. Υποστήριξε ότι βασική προϋπόθεση πρέπει να αποτελεί η εφαρμογή ενός αντικειμενικού και διαφανούς μηχανισμού κατανομής των συνολικών εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση για την κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, η οποία θα ενισχύει τις μικρότερες ομάδες και θα εφαρμόζεται με τους ίδιους κανόνες για όλους. Όπως ανέφερε, εφόσον το μοντέλο πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να το αποδεχθεί.

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Ο Καραπαπάς έθεσε ακόμη ως προϋπόθεση οποιαδήποτε μείωση των εσόδων των μεγαλύτερων ΠΑΕ να γίνεται αναλογικά με την εμπορική αξία των συμβολαίων τους, με σημείο αναφοράς τα ποσά που θα ήταν διατεθειμένη να καταβάλει η ελεύθερη αγορά σε κάθε ομάδα.

Τέλος, αναφέρθηκε στα έσοδα των ΠΑΕ από τη φορολογία του στοιχήματος. Επικαλέστηκε προηγούμενη δέσμευση της Πολιτείας για αύξηση των σχετικών ποσών και ζήτησε από την προεδρία της Super League να διεκδικήσει την υλοποίησή της. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, τα 3,5 εκατ. ευρώ ανά ΠΑΕ θα πρέπει να αποτελούν βάση συζήτησης και όχι ανώτατο όριο, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη διαφάνειας σε κάθε μηχανισμό χρηματοδότησης των ομάδων.