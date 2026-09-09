Βάσκος και ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φεύγει, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έρχεται, καθώς όπως φαίνεται ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον επίσης Βάσκο τεχνικό.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων» για το τέλος της συνεργασίας τους με τον Μεντιλίμπαρ, έγινε γνωστό ότι ο Αλγκουαθίλ θα είναι ο διάδοχός του. Ο 55χρονος Βάσκος έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και τον νέο αθλητικό διευθυντή του συλλόγου Χοσέ Αντόνιο Κορδόν- ο οποίος διαδέχεται τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αλγκουαθίλ αναμένεται να δώσει το «παρών» στην προπόνηση των Πειραιωτών αύριο, Πέμπτη.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ήταν στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ από το 2018 έως το 2025, με σημαντικότερη στιγμή την κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας, το 2020. Το καλοκαίρι του 2025 ανέλαβε την Αλ Σαμπάμπ, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού στον Μεντιλίμπαρ: Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν

Το βράδυ της Τετάρτης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους και με τον προπονητή του συλλόγου, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Ο 65χρονος τεχνικός ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού από τον Φεβρουάριο του 2024, οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του Conference League και στη συνέχεια στο τρεμπλ των εγχώριων διοργανώσεων (πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ). Ο τελικός απολογισμός του ως προπονητής του Ολυμπιακού ήταν 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες.

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«Θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ολυμπιακής ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει», τονίζει η ΠΑΕ Ολυμπιακός σε ανακοίνωση, στην οποία απαριθμεί τους τίτλους που κατέκτησε ο Μεντιλίμπαρ.

«Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα!», καταλήγει.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Μεντιλίμπαρ

«H ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του θρύλου.

Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων του Συλλόγου (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) και ο κόουτς έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Γι’ αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον Σύλλογο μας. Γι’ αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ολυμπιακής ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας.

Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει.

Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά.

Σε ευχαριστούμε για όλα!»

{https://www.instagram.com/p/DdFAei0xGAn/}