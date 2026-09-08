Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τη λύση της συνεργασίας με τον Κοβάσεβιτς.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου.

«Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου. Ντάρκο σε ευχαριστούμε για όλα!», αναφέρει η ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Αντόνιο Κορδόν, προκειμένου να επιστρέψει ως αθλητικός διευθυντής, θέση που είχε αναλάβει και το 2023.

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό το 2007 και ως παίκτης κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα. Αφού κρέμασε τα αθλητικά παπούτσια του, ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και τεχνικός σύμβουλος, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς

«H ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου!

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Ντάρκο σε ευχαριστούμε για όλα!»

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