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Καπνογόνα, ναρκωτικά και αναδιπλούμενο μαχαίρι εντοπίστηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων για το ντέρμπι της Κυριακής στο ΟΑΚΑ.

Σε έξι συλλήψεις ατόμων ηλικίας από 20 έως 44 ετών προχώρησε η αστυνομία το βράδυ της Κυριακής πριν αλλά και μετά το ντέρμπι ΠΑΟ – ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στο Μαρούσι και συνελήφθησαν 6 άτομα, ηλικίας 20, 32, 33, 34, 42 και 44 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για, κατά περίπτωση, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων και περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εκτός αγωνιστικού χώρου πριν την έναρξη του αγώνα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 20χρονος, 32χρονος, 33χρονος και 42χρονος να κατέχουν μικροποσότητα ναρκωτικών.

Στη συνέχεια, μέσα στο γήπεδο, βρέθηκε στην κατοχή του 34χρονου αναδιπλούμενο μαχαίρι, ενώ στην κατοχή του 44χρονου εντοπίστηκε καπνογόνο, το οποίο και άναψε εντός του σταδίου. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.