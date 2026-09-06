Μάχη από τις δυο ομάδες στο ΟΑΚΑ.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους το βράδυ της Κυριακής 6/9 για την 3η αγωνιστική της Super League στο ΟΑΚΑ, με τις δυο ομάδες να θέλουν τη νίκη.

Τόσο οι «πράσινοι» όσο και η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα επιδιώξουν να πάρουν το τρίποντο για να συνεχίσουν την πορεία τους στο πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό να προέρχεται από τη νίκη κόντρα στη Νίκη Βόλου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε μείνει στο 0-0 με τον ΟΦΗ.

Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ θα προβληθεί από το ΣΚΑΪ στις 21:30.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα / NOVASPORTS 2HD

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά / COSMOTE SPORT 8HD

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός / NOVASPORTS PRIME

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

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Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ηρακλής / NOVASPORTS PRIME