Στη League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε την παράταση και ένα πέναλτι στο 125ο λεπτό για να εξασφαλίσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τη Χράντετς Κράλοβε στην κανονική διάρκεια, ενώ τελικά ο Σίριελ Ντέσερς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ χάρισε στην ομάδα του την πρόκριση.

Η πρόκριση ήταν το ζητούμενο και τελικά ήρθε, όμως η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην Τσεχία μόνο εφησυχασμό δεν προκαλεί. Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, αντιμετώπισαν προβλήματα στη διαχείριση του αγώνα και ιδιαίτερα στην παράταση έδειξαν να μένουν από δυνάμεις.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 72ο λεπτό. Ο Ταμπόρδα έκανε εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά και ο Ντέσερς κινήθηκε σωστά στην καρδιά της περιοχής, στέλνοντας με δυνατή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

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Ωστόσο, το προβάδισμα δεν αποδείχθηκε αρκετό για να «κλειδώσει» την πρόκριση. Η Χράντετς πίεσε στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

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Ο Νταρίντα βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού, έστειλε την μπάλα στην κενή εστία για το 1-1, οδηγώντας το ματς στην παράταση.

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Στο έξτρα ημίωρο ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Οι «πράσινοι» περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο, με τη Χράντετς να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο Πένια ήταν καθοριστικός για την ομάδα του, πραγματοποιώντας σημαντικές επεμβάσεις και κρατώντας τον Παναθηναϊκό μέσα στο παιχνίδι. Ο Ισπανός τερματοφύλακας σταμάτησε, μεταξύ άλλων, δυνατό σουτ του Τρούμπακ, ενώ οι γηπεδούχοι πέτυχαν γκολ το οποίο ωστόσο ακυρώθηκε λόγω φάουλ στον Καλάμπρια.

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Ο Παναθηναϊκός, πάντως, είχε τη δική του μεγάλη στιγμή, όταν ο Γιάγκουσιτς βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Χράντετς, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία.

Όλα έδειχναν ότι η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι, όμως ο Ντέσερς είχε διαφορετική άποψη.

Στα τελευταία λεπτά της παράτασης, ο Ντέσερς βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής πήγε στο VAR για να εξετάσει τη φάση. Μετά τον έλεγχο καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ των «πράσινων».

Ο Ντέσερς ανέλαβε την εκτέλεση και στο 125ο λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2 και χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό την πολυπόθητη πρόκριση στη League Phase του Conference League.

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Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον βασικό του στόχο και συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία. Ωστόσο, η εικόνα του στην Τσεχία αφήνει προβληματισμό ενόψει της συνέχειας.

Η κλήρωση της League Phase του Conference League είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 28 Αυγούστου 2026, στις 15:00.