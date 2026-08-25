Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/08) η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας 2026/27, με την κληρωτίδα να βγάζει ντέρμπι και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Στην 1η αγωνιστική θα γίνει «επανάληψη» του περσινού τελικού, καθώς ο κυπελλούχος ΟΦΗ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, την 4η αγωνιστική ξεχωρίσει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ενώ την τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους.
Στο πρόγραμμα υπάρχει και μία μεγάλη εκκρεμότητα για την ώρα κι αφορά την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης για τον αγώνα της β’ φάσης με τον Λεβαδειακό (είχε ηττηθεί με 2-0), για την ενδεχόμενη αντικανονική χρησιμοποίηση παίκτη της βοιωτικής ομάδας.
Η υπόθεση να έχει περάσει στα χέρια των πειθαρχικών αρχών της ΕΠΟ και θα εξεταστεί απ’ την Πειθαρχική Επιτροπή την Τετάρτη (26/08).
Το πρόγραμμα της League Phase
1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
ΑΕΛ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Βόλος – Καλαμάτα
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Μαρκό – Κηφισιά
Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ
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2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Λεβαδειακός – Αρης
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
Αρης – Μαρκό
Καλαμάτα – ΑΕΛ
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός
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4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – Αρης
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
ΑΕΛ – ΟΦΗ
Βόλος – Ατρόμητος
Μαρκό – Ολυμπιακός
Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα
Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου
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5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Αρης – Πανσερραϊκός
Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – ΑΕΛ
Νίκη Βόλου – Μαρκό
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Βόλος
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Η συνέχεια μετά τη League Phase:
Playoffs (για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση)
22-23 Δεκεμβρίου
Προημιτελικά
12-13-14 Ιανουαρίου
Ημιτελικά
Α’ αγώνες: 2-3-4 Φεβρουαρίου
Β’ αγώνες: 9-10-11 Φεβρουαρίου
Τελικός
22 Μαΐου
Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική βαθμολογία της League Phase ισχύουν τα εξής κριτήρια
- Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
- Η καλύτερη επίθεση
- Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
- Οι περισσότερες νίκες
- Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας
- Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.