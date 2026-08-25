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Ντέρμπι αιωνίων και δικεφάλων έβγαλε η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/08) η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας 2026/27, με την κληρωτίδα να βγάζει ντέρμπι και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Στην 1η αγωνιστική θα γίνει «επανάληψη» του περσινού τελικού, καθώς ο κυπελλούχος ΟΦΗ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, την 4η αγωνιστική ξεχωρίσει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ενώ την τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους.

Στο πρόγραμμα υπάρχει και μία μεγάλη εκκρεμότητα για την ώρα κι αφορά την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης για τον αγώνα της β’ φάσης με τον Λεβαδειακό (είχε ηττηθεί με 2-0), για την ενδεχόμενη αντικανονική χρησιμοποίηση παίκτη της βοιωτικής ομάδας.

Η υπόθεση να έχει περάσει στα χέρια των πειθαρχικών αρχών της ΕΠΟ και θα εξεταστεί απ’ την Πειθαρχική Επιτροπή την Τετάρτη (26/08).

Το πρόγραμμα της League Phase

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

Βόλος – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Μαρκό – Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

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2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός – Αρης

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

Αρης – Μαρκό

Καλαμάτα – ΑΕΛ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός

{https://www.instagram.com/p/DceFhyctfyq/}

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Αρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος – Ατρόμητος

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

{https://www.instagram.com/p/DceHLyAI_Rp/}

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Αρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βόλος

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Η συνέχεια μετά τη League Phase:

Playoffs (για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση)

22-23 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά

12-13-14 Ιανουαρίου

Ημιτελικά

Α’ αγώνες: 2-3-4 Φεβρουαρίου

Β’ αγώνες: 9-10-11 Φεβρουαρίου

Τελικός

22 Μαΐου

Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική βαθμολογία της League Phase ισχύουν τα εξής κριτήρια