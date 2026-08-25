Ο συνολικός αριθμός λογαριασμών δημιουργών περιεχομένου στο OnlyFans αυξήθηκε σε 5 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 2,5 εκατ. ήταν ενεργά το 2025.

Από το 2016, όταν πρωτοεμφανίστηκε το OnlyFans, έως σήμερα 5.076 δημιουργοί περιεχομένου έχουν βγάλει πάνω από 1 εκατ. δολ., σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το site την Τρίτη.

Συνολικά, το OnlyFans, που παίρνει το 20% του ακαθάριστου ποσού που βγάζει ο κάθε δημιουργός περιεχομένου, ανέφερε πως έχει πληρώσει πάνω από 30 δισ. δολάρια στους δημιουργούς τα τελευταία 10 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 6,3 δισ. δολάρια για την περασμένη χρονιά με΄χρι και τις 30 Νοεμβρίου του 2025.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η πλατφόρμα του OnlyFans ανέφερε καθαρά έσοδα 1,55 εκατ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε τον Νοέμβριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 10%, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές της Βρετανίας. Ο συνολικός αριθμός λογαριασμών δημιουργών περιεχομένου αυξήθηκε σε 5 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 2,5 εκατ. ήταν ενεργά το 2025. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λογαριασμών φανς αυξήθηκε σε 437 εκατ. εκ των οποίων τα 132 εκατ. ήταν ενεργά κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2025.

«Το OnlyFans παρέχει πραγματικές ευκαιρίες σε πραγματικούς ανθρώπους δημιουργώντας ένα ασφαλές, ρυθμιζόμενο περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν έσοδα από μία παγκόσμια βάση δεδομένων» ανέφερε η Keily Blair, CEO του OnlyFans σε δήλωση που συνόδευε τα οικονομικά στοιχεία.

«Το 2026 συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις προσφορές μας τόσο στους δημιουργούς περιεχομένου όσο και στους φανς, καταδεικνύοντας και υλοποιώντας την αξία, την επιτυχία και τις δυνατότητες της παγκόσμιας οικονομίας των δημιουργών σε όλους τους κλάδους και τα είδη» πρόσθεσε. Συμπλήρωσε ακόμα πως η εταιρεία έχει πλήρώσει πάνω από 600 εκατ. λίες σε φόρους στη Βρετανία μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των 147 εκατ. λιρών μόνο το 2025.

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Τον περασμένο Μάιο, η Fenix International, συνεργάτης της OnlyFans, δήλωσε πως πούλησε το 16% των μετοχών της στην Architect Capital έναντι 535 εκατ. δολ., αποτιμώντας την εταιρεία στα 3,15 δις. δολάρια. Η πώληση του μειοψηφικού μεριδίου στην Architect Capital έγινε μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη της OnlyFans, Leonid "Leo" Radvinsky, από καρκίνο σε ηλικία 43 ετών, τον Μάρτιο του 2026. Η χήρα του, Yekaterina "Katie" Chudnovsky, ανέλαβε τον έλεγχο της Fenix.

Σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση της Fenix ​​International, κατέβαλε μερίσματα στον Radvinsky ύψους 535 εκατ. δολαρίων για 2025, με περαιτέρω πληρωμές 174 εκατ. δολ. έως τις 26 Μαρτίου 2026.

Η Fenix ​​International δήλωσε ότι είχε συνολικά 47 υπαλλήλους για το οικονομικό έτος 2025. και εκατοντάδες συνεργάτες ως τρίτα μέρη για τη λειτουργία του site.

Οι διάσημοι του OnlyFans

Αρκετοί αστέρες του Χόλιγουντ έχουν ανοίξει λογαριασμούς τον τελευταίο καιρό στην πλατφόρμα του OnlyFans. Ανάμεσά τους η Shannon Elizabeth, από το «American Pie», που έχει κερδίσει πάνω από 1,2 εκατ. δολάρια μόνο την πρώτη εβδομάδα της στο OnlyFans, η Jaime Pressly, Jessie Cave από τις ταινίες του Χάρι Πότερ, η Donna Mills, η Drea de Matteo από το «Sopranos», η Carmen Electra και η Erika Eleniak από το «Baywatch».

Με πληροφορίες του Variety