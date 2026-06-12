Μπορεί ο ιδρυτής της Space X, Ίλον Μασκ να έσπασε κάθε ρεκόρ σήμερα αλλά μαζί του εκατοντάδες νυν και πρώην εργαζόμενοι της εταίρας απέκτησαν εκατομμύρια.

Ένα τεράστιο λαχείο αποδείχθηκε η σημερινή μέρα για εκατοντάδες εργαζόμενους της Space X, που με την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Wall Street, έγινα έτσι ξαφνικά εκατομμυριούχοι.

Η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο αναμένεται να κάνει πάνω από 4.000 νυν και πρώην υπαλλήλους πλούσιους ενώ περίπου 400 αναμένεται να αποκτήσουν μετοχές αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων ή ακόμα και περισσότερα.

Αυτό δεν αφορά μόνο κορυφαία στελέχη αλλά ακόμα και απλό προσωπικό, όπως συγκολλητές, τεχνικοί, ακόμη και εργαζόμενοι σε καφετέριες, που διατήρησαν τις μετοχές τους στην εταιρεία του Ίλον Μασκ. Και αυτό είναι η δικαίωση για τους πιο έξυπνους από αυτούς μετά από χρόνια στη μισθοδοσία της εταιρείας.

Πώς συνέβη αυτό; Η SpaceX εισήχθη την Παρασκευή στο χρηματιστήριο, με τις μετοχές να διαπραγματεύονται λίγο πάνω από τα 150 δολάρια σε μια πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά που αποτιμά την εταιρεία του Ίλον Μασκ στα 2 τρισ. δολάρια.

Ο ίδιος ο Μασκ γιόρτασε το ντεμπούτο της στην αγορά, χτυπώντας από κοινού το κουδούνι έναρξης του Nasdaq από τα κεντρικά γραφεία της SpaceX στο Τέξας. Και κάπως έτσι έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

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Ναι, είναι ασύλληπτα πλούσιος, αλλά ούτε 1 τρισ. έχει στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ούτε μπορεί να πουλήσει τις μετοχές του στην SpaceX για τις επόμενες 366 ημέρες.

Επίσης, γαι να μπορέσει να παραμείνει τρισεκατομμυριούχος, θα πρέπει η τιμή της μετοχής της SpaceX να παραμείνει ψηλά. Εάν πέσει κάτω από τα 138 δολάρια, θα θεωρηθεί και πάλι ένας απλός πολυδισεκατομμυριούχος.

Η SpaceX, την οποία ίδρυσε ο Μασκ το 2002, πούλησε 556 εκατομμύρια μετοχές την Πέμπτη στην αρχική τιμή των 135 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία.

Με πληροφορίες του CNN/BBC