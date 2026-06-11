Στα 135 δολάρια η τιμή ανά μετοχή της SpaceX.

Μια από τις πλέον πολύτιμες εταιρείες των ΗΠΑ είναι η SpaceX, η οποία συγκέντρωσε το ποσό των 75 δισ. δολαρίων στην αρχική προσφορά.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που έγινε ποτέ στις ΗΠΑ με την SpaceX να τιμολογεί την εταιρεία στα 135 δολάρια ανά μετοχή, καθιστώντας την μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.

Η αρχική δημόσια προσφορά συγκέντρωσε το ποσό ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση 555,56 εκατομμυρίων μετοχών, αποτιμώντας τον πάροχο διαστημικών, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης στα 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια, ένα ρεκόρ για αρχική προσφορά.

Ο Μασκ διατηρεί τον έλεγχο του 82%, με την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) να διαθέτει το 30% των μετοχών για τους αγοραστές λιανικής.

Η αποτίμηση της SpaceX είναι υψηλότερη από εταιρείες όπως η JPMorgan, η Berkshire Hathaway και η Eli Lilly, καθώς και από τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Meta Platforms και η Tesla.

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Επίσης η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά που έγινε ποτέ πριν από την SpaceX ήταν η προσφορά της Saudi Aramco τον Δεκέμβριο του 2019, η οποία συγκέντρωσε 25,6 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση 1,71 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, η Aramco συγκέντρωσε 33,2 δισεκατομμύρια δολάρια με αξία 2,21 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.