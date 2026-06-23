Οι μετοχές των Amazon και Meta Platforms συνέχισαν να κινούνται πτωτικά και πριν από το άνοιγμα της αγοράς, σημειώνοντας απώλειες 1% και 0,7% αντίστοιχα.

Πιέσεις δέχονται την Τρίτη οι διεθνείς αγορές, με τον τεχνολογικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στη Wall Street τη Δευτέρα μεταδόθηκε σήμερα σε Ασία, Ευρώπη και στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Στην Ασία, οι μετοχές κατέγραψαν έντονες απώλειες, με τον νοτιοκορεατικό δείκτη Kospi να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με πτώση 10%. Σημαντικό ρόλο στη βουτιά διαδραμάτισαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί της χώρας, καθώς οι μετοχές της SK Hynix και της Samsung Electronics υποχώρησαν περισσότερο από 12%, επιβαρύνοντας το επενδυτικό κλίμα σε ολόκληρη την περιοχή.

Αρνητική ήταν η εικόνα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 κινούνταν χαμηλότερα κατά 1,2% στις πρώτες συναλλαγές. Ο τεχνολογικός κλάδος κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 3,2%, ενώ μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων βρέθηκαν οι STMicroelectronics και ASM International, με πτώση άνω του 7%.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στις ΗΠΑ, όπου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq-100 σημείωναν απώλειες 2,7% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Στις προσυνεδριακές συναλλαγές, το ETF ημιαγωγών iShares Semiconductor υποχωρούσε κατά 5,9%, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραφαν η Intel (-7,8%), η Micron Technology (-8,4%), η Advanced Micro Devices (-6%) και η Nvidia (-3%). Το κύμα πωλήσεων επηρέασε συνολικά τον τεχνολογικό κλάδο, οδηγώντας χαμηλότερα τους βασικούς δείκτες της Wall Street και προκαλώντας απομάκρυνση των επενδυτών από τις λεγόμενες «Magnificent Seven». Οι μετοχές των Amazon και Meta Platforms συνέχισαν να κινούνται πτωτικά και πριν από το άνοιγμα της αγοράς, σημειώνοντας απώλειες 1% και 0,7% αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παρέμεινε και η SpaceX, η οποία συνέχισε να δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά τη θεαματική διόρθωση της Δευτέρας. Η μετοχή της εταιρείας υποχωρούσε περισσότερο από 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά τη βουτιά 16% που κατέγραψε στην προηγούμενη συνεδρίαση, οδηγώντας σε απώλεια περίπου 400 δισ. δολαρίων από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Η εταιρεία διαστήματος και τεχνητής νοημοσύνης είχε προσελκύσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά τη δημόσια εγγραφή της στις 12 Ιουνίου, φτάνοντας προσωρινά να ξεπεράσει σε κεφαλαιοποίηση ακόμη και τις Amazon και Microsoft. Ωστόσο, η εντυπωσιακή άνοδος έδωσε τη θέση της σε μια απότομη διόρθωση, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τις αποτιμήσεις της εταιρείας. Παρά τις πιέσεις, η χρηματιστηριακή αξία της SpaceX παρέμενε στα 2 τρισ. δολάρια στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης.

Οι απώλειες σημειώθηκαν παρά τις ανακοινώσεις της εταιρείας για νέα έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών και για τα ταμειακά διαθέσιμα ύψους 100,8 δισ. δολαρίων που διέθετε στις 19 Ιουνίου.

Πιέσεις στα κρυπτονομίσματα

Το αρνητικό κλίμα δεν περιορίστηκε στις μετοχικές αγορές, αλλά επεκτάθηκε και στα κρυπτονομίσματα, όπου καταγράφηκαν σημαντικές ρευστοποιήσεις. Το Bitcoin υποχωρούσε στα 62.375 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 3,04%, ενώ το Ether κατέγραφε πτώση 4,51%, διαμορφούμενο στα 1.653 δολάρια. Σημαντικές απώλειες σημείωσαν και τα υπόλοιπα μεγάλα ψηφιακά νομίσματα. Το Solana υποχωρούσε κατά 5,15%, το Dogecoin κατά 4,28%, ενώ το XRP κατέγραφε πτώση 2,40%. Η εικόνα αυτή αντανακλά την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, καθώς η αβεβαιότητα για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και η έντονη μεταβλητότητα συνεχίζουν να επηρεάζουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.